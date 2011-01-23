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۳ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۰۴

وزیر خارجه آلمان:

1+5 همچنان آماده مذاکره با ایران است

1+5 همچنان آماده مذاکره با ایران است

وزیر امور خارجه آلمان امروز یکشنبه با تاکید بر حل دیپلماتیک موضوع هسته ای ایران از آمادگی گروه 1+5 برای ادامه مذاکرات با کشورمان درباره برنامه هسته ای خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "گوئیدو وستروله" در عین حال در اظهاراتی متناقض گفت : از اینکه مذاکرات هسته ای ایران و اعضای 1+5 در استانبول شکست خورد، ناامید شدم.

وزیر امور خارجه آلمان تاکید کرد: درباره برنامه هسته ای ایران با دیگر اعضای 1+5 بسیار مشورت خواهیم کرد و همچنان آماده انجام این گفتگوها هستیم و امیدوارم که ایران آماده باشد تا دست جامعه بین الملل را بگیرد!

نمایندگان ایران و گروه موسوم به 1+5 روز گذشته مذاکراتی را که از جمعه در استانبول ترکیه آغاز شده بود، پایان دادند.

مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران در نشست استانبول با گروه 1+5 در پایان مذاکرات با طرفین تصریح کرد: گفتگوها باید بر اساس منطق مشترک ادامه پیدا کند و اگر طرف مقابل آمادگی داشته باشد از همین بعدازظهر آماده از سرگیری مذاکرات هستیم.

کد مطلب 1238291

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