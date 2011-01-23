رصد عملکرد دستگاه های کرج در زمینه کیفیت ارائه خدمات عمومی

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مهدی ایران نژاد ظهر یکشنبه در نشست مطبوعاتی خود در محل فرمانداری افزود: در بخش خدمات عمومی از جمله حمل و نقل، نان، آب، برق، تلفن، گاز، فعالیت دستگاههای ذیربط رصد خواهد شد تا مشکلات مردم در این بخش کاهش پیدا کند.

وی ادامه داد: در خصوص وضعیت خدمات عمومی لازم است نظارتهای مطلوب وجود داشته باشد و افزایش پیدا کند تا متوجه نقاط ضعف و قوت فعالیتها در این خصوص نیز شویم.

این مسئول بیان کرد: این امر کمک می کند تا نقاط قوت را تقویت کنیم و نقاط ضعف از میان برداشته شود ضمن اینکه لازم است از همه ظرفیتهای در دسترس برای ارتقای خدمات عمومی به مردم استفاده کنیم.

ایجاد امنیت پایدار از مهمترین شاخصها در آرامش مردم کرج است

ایران نژاد گفت: ایجاد امنیت پایدار از مهمترین شاخصها در آرامش مردم شهرستان کرج است و باید دستگاه ها و ادارت ذیربط در این زمینه همکاری مطلوبی داشته باشند و تعامل خوبی میانشان برقرار شود.

وی خاطرنشان کرد: ارتقای سطح امنیت و افزایش رضایتمندی مردم از اولویتهای کاری این فرمانداری است و از هم اکنون باید برای تحقق این امر وارد عمل شویم.

فرماندار کرج اضافه کرد: در کرج تمام سرقتها، تجاوز به عنف و سایر آسیبهای اجتماعی هر 15 روز رصد می شود ضمن اینکه شاخصها در بخش امنیت اجتماعی ارزیابی و نقاط ضعف برطرف خواهد شد.

وی یادآور شد: سرریز جمعیت تهران در شرق استان البرز استقرار یافته ضمن اینکه این امر معضلات را در کرج افزایش داده و در این منطقه باید برنامه ریزی امنیتی مناسب صورت گیرد تا مشکلات کاهش یابد.

کرج نیازمند اتاق فکر است

وی افزود: کرج نیازمند اتاق فکر است و در این راستا انتظار می رود که گروهها، فرهنگیان و اصحاب قلم و رسانه، شخصیتها، اساتید دانشگاه و ... در تشکیل این اتاق با فرمانداری همکاری کنند و تعامل داشته باشند.

این مسئول خاطرنشان کرد: یکی از شاخصهای رضایتمندی برای مردم، ارتقای امنیت اقتصادی و مبارزه با گرانفروشی است که لازم است دستگاههای نظارتی در این بخش فعالتر شوند و اثربخش تر عمل کنند.

ایران نژاد از افزایش نشاط اجتماعی برای جوانان و سایر شهروندان به عنوان یک ضرورت نام برد و یادآور شد: اگر نشاط اجتماعی با توجه به آموزه های دینی برای جوانان به وجود بیاید، ناهنجاری ها کاهش خواهد یافت و از به وجود آمدن بسیاری از مشکلات جلوگیری می شود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین لازم است کیفیت خدمات دهی عمومی در کرج ارتقا یابد ضمن اینکه باید دستگاه های خدماتی، این امر را با جدیت هرچه تمامتر دنبال کنند و تعاملها در این راستا همواره تداوم داشته باشد.