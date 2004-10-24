"سازمان القاعده جهاد درسرزمين عراق" نام جديد گروه زرقاوي

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، يك سايت اينترنتي نزديك به اين گروه با انتشارچندين بيانيه ضمن بر عهده گرفتن مسئوليت رشته عمليات انتحاري درعراق، نام خود را به "سازمان القاعده جهاد درسرزمين عراق" تغييرداد .

بنابراين گزارش، اين وجه تسميه جديد براي گروه "توحيد و جهاد" به رهبري ابو مصعب الزرقاوي به روزچهار شنبه گذشته برمي گردد كه اين گروه مسئوليت سلسله عمليات انتحاري با استفاده از خودروهاي بمب گذاري شده عليه نيروهاي آمريكايي درمسير فرودگاه بين المللي بغداد را برعهده گرفت .

پس ازچهار روز از زمان اعلام اين مطلب، يك سايت اينترنتي نزديك به گروه تروريستي القاعده اعلام كرد: گروه توحيد و جهاد" ابومصعب زرقاوي با انتشار بيانيه اي وفاداري و پيروي خود از اسامه بن لادن و شبكه القاعده را اعلام كردند.

گروه" توحيد و جهاد" در بيانيه اي آورده اند: " ما گروه توحيد و جهاد به سرپرستي رهبر خود ( ابومصعب زرقاوي) ، پيروي و وفاداري خود به اسامه بن لادن رهبر القاعده و شبكه تحت امر وي القاعده را اعلام مي كنيم."

اين گروه در اين بيانيه همچنين مسئوليت آدم ربايي ها انجام شده در عراق را بر عهده گرفتند و اعلام كردند كه حملات و انفجارهاي عراق عليه منافع آمريكايي نيز برعهده آنها است.