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۳ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۲۹

هزاران سرخ پوش تایلندی در بانکوک تظاهرات کردند

هزاران سرخ پوش تایلندی در بانکوک تظاهرات کردند

پلیس تایلند اعلام کرد که هزاران سرخ پوش در اعتراض به دولت در بانکوک گردهم آمدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پلیس تایلند اعلام کرد: امروز یکشنبه حدود 12 هزار نفر به سرخ پوشان تایلندی پیوستند و تظاهرات صلح آمیزی را در بانکوک برپا کردند. سرخ پوشان در تظاهرات آوریل و مه گذشته خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شده بودند که در نتیجه درگیریها میان نیروهای امنیتی و معترضین بیش از 90 نفر کشته شدند.

در همین حال "جاتوپورن پرومپان" یکی از رهبران مهم تظاهرکنندگان تایلندی اعلام کرد که سرخ پوشان هر ماه دو بار تظاهرات برپا خواهند کرد و خواستار آزادی رهبرانی هستند که در پی ناآرامی های سال 2010 به اتهام تروریسم راهی زندان شدند.

معترضان سرخ پوش تایلند هوادار "تاکسین شیناواترا" نخست وزیر برکنار شده این کشور بوده و خواستار کناره گیری نخست وزیر کنونی تایلند هستند. شناواترا در سال 2006 به اتهام فساد مالی طی یک کودتای نظامی برکنار شد و مدتی بعد به خارج از کشور گریخت.

کد مطلب 1238300

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