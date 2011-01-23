890 روستایی لرستان آموزشهای فنی و حرفه ای را فراگرفتند

علی فروزش در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: این روستاییان در رشته های پرورشی قارچ دکمه ای، گوسفند، گوساله، قالیبافی، خیاطی، رایانه، پرورش گلهای آپارتمانی، زنبور عسل، باغبانی و زراعت آموزشهای لازم را فراگرفتند.

وی کشت حبوبات، تعمیر اکتر و پمپ و سم پاش، تعمیر تراکتور، نقاشی روی چرم، تابلو سازی تزئینی، گلیم بافی، برقکار ساختمانی، فن ورز اسکلت بتنی و پرورش گیاهان دارویی را از دیگر رشته هایی دانش که روستاییان در دوره های آن شرکت کرده اند.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان با اشاره به آموزش این روستائیان در پایگاه آموزشی روستاها، یادآور شد: از تعداد افراد آموزش دیده در دوره ها تعداد 634 نفر موفق به اخذ مهارت شده اند.

فروزش خاطرنشان کرد: آموزشهای فنی و حرفه ای در روستاها راستای مهارت آموزی و به صورت رایگان است.

وی آموزش بیش از 844 نفر از بانوان در 9 ماه نخست سال جاری در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 2 خواهران خرم آباد خبر داد و بیان داشت: این افراد معادل 187 هزار و 26 نفر ساعت تحت آموزش قرار گرفته اند.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان با بیان اینکه این بانوان در گروه های آموزشی عمران، رایانه، تلفن همراه و الکترونیک مهارتهای فنی لازم را فرا گرفتند، یادآور شد: همچنین در مدت زمان یاد شده تعداد 120 نفر از بانوان در بخش خرید خدمات آموزش روستایی آموزش خیاطی و قالیبافی را فراگرفتند.

فروزش همچنین از آموزش بیش از 212 نفر در 9 ماه سال نخست جاری در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرک صنعتی شماره 2 شهرستان خرم آباد خبر داد و یادآور شد: این افراد معادل 45 هزار و 592 نفر ساعت در رشته های جوشکاری CO2 ، جوشکاری برق، برق صنعتی و فناوری اطلاعات مهارتهای فنی و حرفه ای را فرا گرفتند.

وی خاطرنشان کرد: این در حالیست که 75 درصد از کارآموزان شرکت کننده در این دوره ها فارغ التحصیلان دانشگاهی بودند و از خدمات آموزشی این مرکز برخوردار شدند.