انقلاب اسلامی در یک جهان دوقطبی سر از خاک برآورد

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با بیان اینکه رهنمودهای حکیمانه امام خمینی (ره) و آگاهی بخشی روحانیت شالوده انقلاب اسلامی را تشکیل می دهند، اضافه کرد: تفاوتی که میان انقلاب اسلامی ایران با انقلاب های فرانسه و روسیه به چشم می خورد در انگیزه اصلی شکل گیری آن است که در فرانسه رفاه و در روسیه تحقق عدالت عامل آن بود اما انقلاب اسلامی ایران برای خدا و احیای ارزش های اسلامی رقم خورد که همین نیت پاک "بهمن" را به یک مدرسه عشق مبدل ساخت و شاگردان آن تمام آزادگان جهان هستند.

استاندار البرز، ظهور انقلاب اسلامی در جهان خالی از معنویت را پنجره امیدی برای مستضعفین دانست و بیان داشت: انقلاب اسلامی ایران الگوی جدید از تلفیق دین و سیاست است که در آن سعادت دنیوی و اخروی جهانیان دنبال می شود.

فرهادی رشد اسلام گرایی در خاورمیانه و جهان را از دیگر ثمرات انقلاب اسلامی ذکر کرد و گفت: هشت سال جنگ تحمیلی که حتی با یک پارگراف حمایت خارجی همراه نبود با دلاوری رزمندگان اسلام به ذلت دشمنان ختم شد و امروز جهانیان ایران را به عنوان یک کشور قدرتمند می شناسند.

استاندار البرز خاطرنشان کرد: دهه فجر بهترین بهانه برای بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی در عرصه های مختلف است که البته بر محور "بصیرت" خواهد بود.