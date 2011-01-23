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۳ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۲۴

فرهادی:

انقلاب اسلامی در یک جهان دوقطبی سر از خاک برآورد

انقلاب اسلامی در یک جهان دوقطبی سر از خاک برآورد

کرج - خبرگزاری مهر: استاندار البرز گفت: انقلاب اسلامی ایران در یک جهان دوقطبی سر از خاک برآورد و معادله قدرت در جهان را بر هم زد.

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج  با بیان اینکه رهنمودهای حکیمانه امام خمینی (ره) و آگاهی بخشی روحانیت شالوده انقلاب اسلامی را تشکیل می دهند، اضافه کرد: تفاوتی که میان انقلاب اسلامی ایران با انقلاب های فرانسه و روسیه به چشم می خورد در انگیزه اصلی شکل گیری آن است که در فرانسه رفاه و در روسیه تحقق عدالت عامل آن بود اما انقلاب اسلامی ایران برای خدا و احیای ارزش های اسلامی رقم خورد که همین نیت پاک "بهمن" را به یک مدرسه عشق مبدل ساخت و شاگردان آن تمام آزادگان جهان هستند.
 
استاندار البرز، ظهور انقلاب اسلامی در جهان خالی از معنویت را پنجره امیدی برای مستضعفین دانست و بیان داشت: انقلاب اسلامی ایران الگوی جدید از تلفیق دین و سیاست است که در آن سعادت دنیوی و اخروی جهانیان دنبال می شود.
 
فرهادی رشد اسلام گرایی در خاورمیانه و جهان را از دیگر ثمرات انقلاب اسلامی ذکر کرد و گفت: هشت سال جنگ تحمیلی که حتی با یک پارگراف حمایت خارجی همراه نبود با دلاوری رزمندگان اسلام به ذلت دشمنان ختم شد و امروز جهانیان ایران را به عنوان یک کشور قدرتمند می شناسند.
 
استاندار البرز خاطرنشان کرد: دهه فجر بهترین بهانه برای بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی در عرصه های مختلف است که البته بر محور "بصیرت" خواهد بود.
کد مطلب 1238302

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