شهدای جویبار شهرآورد مازندران را برد/ پیروزی یزدانی بر "گوگشلیدزه"

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته دوم از دور برگشت مسابقات کشتی آزاد لیگ برتر باشگاه‌های کشور و در گروه دوم رقابت‌ها تیم گاز مازندران صدرنشین این گروه در سالن سید رسول حسینی شهرستان ساری و در حساس‌ترین مسابقه این هفته مقابل میهمان خود شهدای جویبار تیم دوم گروه با نتیجه یک بر 6 شکست خورد.

محمدحسین سلطانی در وزن 55 کیلوگرم از گاز مازندران، مسعود اسماعیل‌پور در وزن 60 کیلوگرم، محمد نادری در وزن 66 کیلوگرم، سعید داداش‌پور در وزن 74 کیلوگرم، احسان لشکری در وزن 84 کیلوگرم، رضا یزدانی در وزن 96 کیلوگرم و کمیل قاسمی در وزن 120 کیلوگرم از تیم شهدای جویبار کشتی گیران پیروز این دیدار بودند.

در مهمترین دیدارها مسعود اسماعیل پور از سد "واسیلی فدروشین" اوکراینی نایب قهرمان المپیک پکن گذشت و رضا یزدانی در سه تایم "گئورگی گوگشلیدزه" کشتی گیر سرشناس و عنواندار جهان و المپیک از گرجستان را شکست داد.

در دیگر دیدار این گروه تا دقایقی دیگر تیم‌های بانک ملی گلستان و شهدای ملایر در شهرستان گرگان به مصاف هم می روند. با این پیروزی تیم شهدای جویبار به صدر گروه دوم رقابت‌های کشتی آزاد لیگ برتر باشگاه‌های کشور رفت و جای گاز مازندران را گرفت.

دیدارهای هفته دوم از دور برگشت مسابقات کشتی آزاد لیگ برتر باشگاه‌های کشور در گروه اول روز چهارشنبه 6 بهمن ماه برگزار خواهد شد.