نوزدهمین شماره "کوشش" به چاپ رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در این مجله که برای گروه سنی ب و ج به چاپ می‌رسد کودکان با مطالب متنوعی از جمله شعر، داستان، کاردستی و بازی مواجه می‌شوند.

از مطالب خواندنی این شماره "کوشش" می‌توان به یک لباس برای آدم‌آهنی، خیابان شلوغ، خط‌‌بازی، بهترین جاباتری دنیا، آتش اژدها و کارت‌بازی اشاره کرد.

در شعر "همبازی من" در این نشریه می‌خوانیم: خیلی قشنگ است/ همبازی من/ دارد تنی سفت/ از جنس آهن/ این بچه خوب/ اخمو و بد نیست/ می افتد؛ اما/ گریه بلد نیست/ الان کنارم/ توی حیاط است/ هی می‌رود...وای!/ بی احتیاط است.

مریم هاشم‌پور، بنفشه احمدزاده، پریسا یاور زاده، نازنین گودرزوند، سما رحمانی، سوسن طاقدیس،‌ مهدیه صفایی‌نیا، رسول میردامادی، سحر انواری و فاطیما کریمی از جمله شاعران، نویسندگان و تصویرگرانی‌ هستند که با شماره اخیر "کوشش" همکاری کرده‌اند.

نوزدهمین شماره "کوشش" در 64 صفحه منتشر شده است.

