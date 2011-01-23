منطقه تفریحی برغان در البرز زیباسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ساوجبلاغ، علی حدادی بعد از ظهر یکشنبه در نشست کارگروه میراث فرهنگی این شهرستان افزود: یک میلیارد تومان اعتبار برای بهسازی و زیباسازی روستای برغان در شهرستان ساوجبلاغ اختصاص یافت که این اعتبار باید به بهترین نحو هزینه شود.



فرماندار ساوجبلاغ ادامه داد: معرفی روستای خوش آب و هوای برغان به عنوان نخستین روستای نمونه هدف گردشگری استان البرز در تابستان امسال، آن را در اولویت بهسازی قرار داد و باید تلاشها برای این بهسازی ادامه داشته باشد.

این مسئول بیان کرد: طبیعت بکر، جریان رودخانه کردان در حاشیه روستا، سیمای تاریخی و وجود باغهای پردرخت توت، گردو و گوجه سبز از جمله ویژگی های طبیعی برغان است و بر زیبایی های آن می افزاید.

وی خاطرنشان کرد: بنیاد مسکن موظف است با نظارت اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این شهرستان، طرح زیباسازی سیمای روستا و بهسازی معابر آن را به زودی آغاز کند.

ساخت موزه در این شهرستان ضروری است



حدادی افزود: با توجه به قدمت تاریخی و بناهای باستانی ساوجبلاغ، ساخت موزه در این شهرستان ضروری است و باید دستگاه های ذیربط در این خصوص همکاری داشته باشند.

وی اضافه کرد: ساوجبلاغ 220 اثر فرهنگی تاریخی شناسایی شده دارد ضمن اینکه قدمت این شهرستان نیز بسیار زیاد است.

این مسئول گفت: بنای کاروانسرای ینگی امام به عنوان اثری تاریخی به جای مانده از دوره صفویه، اولویت نخست این شهرستان برای ساختمان موزه اعلام شده است.



وی افزود: این کار از طریق دستگاههای مسئول در دست پیگیری است و باید تعامل و همکاری ها ادامه داشته باشد.



ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی در ساوجبلاغ فعال شد



معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری ساوجبلاغ نیز گفت: ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی در همه مناطق شهری شهرستان ساوجبلاغ فعال شده است.



محسن دهقان آزاد افزود ادامه داد: شهرداران به عنوان روسای این ستاد بر نحوه فعالیت و عملکرد آن نظارت دارند ضمن اینکه ساوجبلاغ پنج منطقه شهری دارد.

این مسئول عنوان کرد: چاپ بروشور و نقشه راهنمای آثار تاریخی-فرهنگی منطقه، ایجاد پایگاههای استقبال از مسافران و ساماندهی نیروهای انسانی فعال دراین پایگاهها از جمله وظایف این ستاد است.

ساوجبلاغ هفت هزار سال قدمت دارد



وی گفت: ساوجبلاغ با هفت هزار سال قدمت و 220 اثر تاریخی فرهنگی از جمله شهرستانهای پر جاذبه استان البرز و منطقه به شمار می رود.



دهقان آزاد خاطرنشان کرد: روستاهای ورده و برغان این شهرستان به سبب جاذبه های طبیعی به عنوان مناطق نمونه گردشگری معرفی شده اند.



این مسئول یادآور شد: معرفی هر چه بیشتر ساوجبلاغ و جاذبه های گردشگری آن نیازمند اهتمام ویژه مسئولان دستگاههای فرهنگی است.