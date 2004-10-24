ايران تا پايان امسال 20ميليارد دلار مازاد درآمد نفتي خواهد داشت

رييس كميسيون انرژي مجلس درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت : با توجه به اينكه در برنامه سوم توسعه كشورقيمت هر بشكه نفت براساس 19 دلار برنامه ريزي شده پيش بيني مي شود با رشد بي سابقه قيمت نفت مازاد درآمد نفتي ايران بسيار افزايش يابد .

مهندس كمال دانشيار اضافه كرد : ميزان مازاد درآمد نفتي ايران در شش ماه اول امسال ده ميليارد دلار بوده كه اين رقم تا پايان سال به 20 ميليارد دلار افزايش مي يابد .كه اين ميزان اعتبار به صندوق ذخيره ارزي منتقل مي شود .

وي درباره اثرات اين ميزان درآمد بر زندگي مردم گفت : اگر اين پول به درستي مديريت شود مي تواند نقش موثري در رشد اقتصادي كشور و به دنبال آن مردم داشته باشد .

وي اضافه كرد : اما اگر اين ميزان درآمد صرف مسائل جاري شود نه ايجاد زير بناهاي لازم براي رشد اقتصادي كشور اثري چشمگير بر اقتصاد نخواهد داشت .

دانشيار افزود : بخش كشاورزي ، صنايع و توسعه خدمات به ترتيب از اولويت هاي مهم براي استفاده ازاين اعتبارمحسوب مي شوند

به گزارش خبرنگار ما پيش بيني مي شود ، با افزايش بي سابقه قيمت نفت در ماههاي اخير ، درآمد ناشي از صادرات نفت در بودجه كل كشور، تاپايان آذر ماه تحقق يابد و از آن پس درآمد حاصل از فروش نفت به طور كامل به حساب ذخيره ارزي منتقل شود.

در بودجه كل كشور، درآمد حاصل از صادرات نفت براي امسال 1/16ميليارد دلار در نظر گرفته شده كه براي تحقق اين رقم ازمردادماه يك دوازدهم از درآمد حاصل از فروش نفت خام براي تامين بودجه به خزانه و مازاد آن نيز به صندوق ذخيره ارزي منتقل مي شود.

پيش بيني مي شود تا آذرماه تمام 1/16 ميليارد دلار پيش بيني شده در بودجه به دليل قيمت بالاي نفت با روش ياد شده كامل شده و ازآذرماه تمام ارز حاصل از صادرات نفت خام به حساب ذخيره ارزي منتقل شود ، به عبارتي ديگر تمام ارز حاصل از صادرات نفت خام در سه ماه آخر پاياني سال به حساب ذخيره ارزي وصول مي شود .

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