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۳ بهمن ۱۳۸۹، ۱۹:۰۵

لیگ برتر کشتی/

بانک ملی گلستان از سد تیم شهدای ملایر گذشت

بانک ملی گلستان از سد تیم شهدای ملایر گذشت

دومین هفته از دور برگشت مسابقات کشتی آزاد لیگ برتر باشگاه‌های کشور با پیروزی تیم بانک ملی گلستان مقابل شهدای ملایر پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که از هفته دوم دور برگشت لیگ برتر کشتی آزاد "جام خلیج فارس" و در گروه دوم مسابقات برگزار شد، تیم بانک ملی گلستان با نتیجه 5 بر 2 از سد میهمان خود شهدای ملایر گذشت. جدال تیم‌های کشتی بانک ملی گلستان و شهدای ملایر در سالن امام خمینی (ره) گرگان برگزار شد.

در دیگر  دیدار این گروه تیم گاز مازندران با نتیجه 6 بر یک مغلوب تیم شهدای جویبار شد. 

در پایان دیدارهای روز نخست از هفته دوم دور برگشت مسابقات کشتی آزاد لیگ برتر باشگاه‌های کشور تیم شهدای جویبار سکوی نخست گروه دوم این رقابت‌ها را در اختیار دارد.

کد مطلب 1238311

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