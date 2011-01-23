بیماری برسلوز و سل در کرمان کاهش یافت

صدیقه کاظمی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: خوشبختانه استان کرمان در زمینه توجه خاص به بیماری های دامی وضعیت خوبی دارد و نمونه آن کنترل بیماری برسلوز و سل در بین جمعیت دامی استان است.

وی تصریح کرد: اداره مبارزه با بیماری های دامی استان هر ماه عملیات تست سل و برسلوز را جهت شناسایی دام های بیمار و حذف آنها از گله دامی را اجرا می کند.

وی افزود: با تهیه بانک اطلاعات واحدهای تحت پوشش وکالیبراسیون سرنگهای تست سل توسط کارشناسان آموزش دیده و همچنین پوشش کامل عملیات در کلیه واحدهای دامی روز به روز از تعداد مشاهدات بیماری در بین دامهای استان کاسته می شود.

وی خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده احتمال موارد مثبت بیماری پس از حذف دام های بیمار از گله چهار هفته بعد نیز سل و خونگیری جهت آزمایش برسلوزدر بین تمام دام های واحد مورد نظر جهت اطمینان از حذف بیماری انجام می شود که باعث رشد کیفی طرح در استان شده است.

وی یادآورشد: این بیماریها از موارد مشترک بین انسان و دام هستند که با مدیریت صحیح در دامداری ها و رعایت مسائل بهداشتی و همکاری دامداران با اکیپ های بهداشتی این اداره از بروز بین دامها و به تبع آن بین انسانها جلوگیری می شود.

