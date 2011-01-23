امکان خرید کارت اعتباری آزمون نیمه متمرکز دکتری فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان می توانند با ورود به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org کارت اعتباری مورد نیاز را به صورت اینترنتی خریداری کنند. داوطلبان لازم است شماره سفارش خود را تا پایان مراحل ثبت‌نام حفظ کنند این شماره در زمان انتخاب دروازه پرداخت، نمایش داده می‌شود.

در صورت پرداخت وجه و خرید کارت اعتباری، مبلغ کارت اعتباری خریداری شده قابل استرداد نیست و داوطلب باید از انجام چند درخواست خرید به صورت همزمان خودداری کند.

داوطلبان می توانند برای خرید اینترنتی از هر یک از کارت‌های عضو سیستم شتاب که قابلیت خرید اینترنتی را دارند، استفاده کنند.

داوطلبان باید در صورتی که عملیات بانکی را انجام داده و پیام مربوط به موفقیت تراکنش مالی را به همراه شماره پیگیری از سوی بانک دریافت کردند مجدداً به سایت سازمان سنحش بازگردند اما اگر به هر دلیل موفق به مشاهده مشخصات کارت اعتباری خود نشدند می‌توانند با استفاده از شماره سفارش، از قسمت "مشاهده مشخصات کارت" نسبت به مشاهده اطلاعات کارت خود اقدام کند.

داوطلبان آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی باید مبلغ 225 هزار ریال برای کارت اعتباری خود پرداخت کنند. داوطلب می تواند حداکثر 3 عدد کارت خریداری کند.