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۳ بهمن ۱۳۸۹، ۱۸:۲۹

"معرفی بینوایان" به چاپ رسید

"معرفی بینوایان" به چاپ رسید

کتاب "معرفی بینوایان" با تصویرگری علی نامور از سوی شرکت سهامی کتابهای جیبی وابسته به موسسه انتشارات امیرکبیر منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب از سری کتابهای "تصویری از ادبیات کلاسیک  جهان" است که در آنها 22 داستان برگزیده از کتاب مشهور و چهار جلدی"سیری در بزرگترین کتابهای جهان" به زبانی ساده و به اختصار برای خوانندگان  بررسی می‌شود.

"بینوایان" نوشته ویکتور هوگو یکی از بزرگترین رمانهای تاریخ و نمونه برجسته نهضت رمانتیسم در فرانسه قرن 19 است. هوگو در این اثر، با تلفیقی از فقر و بی‌عدالتی و فاصله طبقاتی و انقلاب فرانسه از یک‌سو و عشق و عاطفه و انسانیت از سوی دیگر، داستانی را توصیف می‌کند که میلیونها نفر در سراسر جهان از فرهنگهای مختلف آن را مطالعه  و با شخصیتهای داستانش ارتباط برقرار کرده‌اند.

در این کتاب می‌خوانیم: خالق توانای بینوایان، چنان که درباره‌اش نوشته‌اند، مدت چهارده سال متوالی به روی آن کار کرد و اثری به وجود آورد که می‌توان بدون تردید آن را یکی از بزرگترین شاهکارهای فکر بشر محسوب داشت. این کتاب آیینه‌ای است روشن و تابنده از زندگانی مردم محروم و تهیدست فرانسه در نیمه اول قرن نوزدهم. در عین حال سراسر کتاب مشحون است از وقایع تاریخی و نکات فلسفی.

کتاب "معرفی بینوایان" با شمارگان 3000 نسخه در 36 صفحه به قیمت 1300 تومان منتشر شده است.
 

کد مطلب 1238320

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