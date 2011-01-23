"معرفی بینوایان" به چاپ رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب از سری کتابهای "تصویری از ادبیات کلاسیک جهان" است که در آنها 22 داستان برگزیده از کتاب مشهور و چهار جلدی"سیری در بزرگترین کتابهای جهان" به زبانی ساده و به اختصار برای خوانندگان بررسی می‌شود.

"بینوایان" نوشته ویکتور هوگو یکی از بزرگترین رمانهای تاریخ و نمونه برجسته نهضت رمانتیسم در فرانسه قرن 19 است. هوگو در این اثر، با تلفیقی از فقر و بی‌عدالتی و فاصله طبقاتی و انقلاب فرانسه از یک‌سو و عشق و عاطفه و انسانیت از سوی دیگر، داستانی را توصیف می‌کند که میلیونها نفر در سراسر جهان از فرهنگهای مختلف آن را مطالعه و با شخصیتهای داستانش ارتباط برقرار کرده‌اند.

در این کتاب می‌خوانیم: خالق توانای بینوایان، چنان که درباره‌اش نوشته‌اند، مدت چهارده سال متوالی به روی آن کار کرد و اثری به وجود آورد که می‌توان بدون تردید آن را یکی از بزرگترین شاهکارهای فکر بشر محسوب داشت. این کتاب آیینه‌ای است روشن و تابنده از زندگانی مردم محروم و تهیدست فرانسه در نیمه اول قرن نوزدهم. در عین حال سراسر کتاب مشحون است از وقایع تاریخی و نکات فلسفی.

کتاب "معرفی بینوایان" با شمارگان 3000 نسخه در 36 صفحه به قیمت 1300 تومان منتشر شده است.

