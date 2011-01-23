صادرات کالا از گمرک عسلویه 68 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، احمد پورحیدر بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در این مدت بیش از یک میلیون و 806 هزار تن کالا شامل پلی اتیلن سبک و سنگین، میعانات گازی، پروپان، بوتان، بنزن، رافینت و گوگرد از این گمرک به خارج از کشور صادر شد.

وی اظهار داشت: عمده کالاهای صادر در این مدت به کشورهای چین، ژاپن، امارات متحده عربی، هند، هلند، بلژیک، اسپانیا، ترکیه، رومانی، تایلند، مالزی و ویتنام صادر شده که یک میلیارد و 265 میلیون دلار درآمد عاید کشور کرده است .

مدیر گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس گفت: صدور کالا نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 23 درصد و از نظر ارزش 68 درصد افزایش داشته است .