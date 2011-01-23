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۳ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۳۵

صادرات کالا از گمرک عسلویه 68 درصد افزایش یافت

صادرات کالا از گمرک عسلویه 68 درصد افزایش یافت

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیر گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس گفت: صادرات کالا از گمرک عسلویه در ماه گذشته 68 درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، احمد پورحیدر بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در این مدت بیش از یک میلیون و 806 هزار تن کالا شامل پلی اتیلن سبک و سنگین، میعانات گازی، پروپان، بوتان، بنزن، رافینت و گوگرد از این گمرک به خارج از کشور صادر شد.

وی اظهار داشت: عمده کالاهای صادر در این مدت به کشورهای چین، ژاپن، امارات متحده عربی، هند، هلند، بلژیک، اسپانیا، ترکیه، رومانی، تایلند، مالزی و ویتنام صادر شده که یک میلیارد و 265 میلیون دلار درآمد عاید کشور کرده است.

مدیر گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس گفت: صدور کالا نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 23 درصد و از نظر ارزش 68 درصد افزایش داشته است.

پورحیدر همچنین از ورود 13 هزار و 234 تن کالا به ارزش 112 میلیون و 369 هزار دلار به کشور خبر داد و افزود: این کالاها بیشتر تجهیزات مورد نیاز پالایشگاهها و مجتمعهای پتروشیمی است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ورود کالاها رشد 93 درصدی از نظر وزن را نشان می دهد.

کد مطلب 1238322

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