ماهنامه شبستان اندیشه در بین مبلغان لرستانی توزیع شد

محمود خرم آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: 230 جلد ماهنامه شبستان اندیشه شماره 30 ویژه ماه صفر که توسط معاونت پژوهش و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و تدوین می شود در بین روحانیون مستقر، مبلغین و مبلغات، ائمه جماعات و فعالین فرهنگی لرستان به منظور تغذیه فکری و ارتقاء بینش دینی آنها توزیع شد.

وی افزود:مخاطبین این ماهنامه می توانند با موضوعات حق نصیحت و انتقاد، الگوی اسلامی ، روز شمار ماه صفر، نقش عدم بصیرت در فتنه، ابتلا لازمه رسیدن به حیات طیبه، نبرد فرهنگی و بیماری نفاق و درمان اضطراب آشنا شوند.

کارشناس پژوهش و آموزش اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان آگاهی و مسئولیت در نگاه سلمان، جایگاه علوم انسانی در جامعه امروز، علمای آخر الزمان، احکام دعانویسی و استخاره آشنایی را از دیگر مطالب مفید منتشر شده در این ماهنامه دانست.