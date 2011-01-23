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۳ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۵۲

ماهنامه شبستان اندیشه در بین مبلغان لرستانی توزیع شد

ماهنامه شبستان اندیشه در بین مبلغان لرستانی توزیع شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: کارشناس پژوهش و آموزش اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان از توزیع ماهنامه شبستان اندیشه در بین روحانیون ومبلغان این استان خبر داد.

محمود خرم آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: 230 جلد ماهنامه شبستان اندیشه شماره 30 ویژه ماه صفر که توسط معاونت پژوهش و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و تدوین می شود در بین روحانیون مستقر، مبلغین و مبلغات، ائمه جماعات و فعالین فرهنگی لرستان به منظور تغذیه فکری و ارتقاء بینش دینی آنها توزیع شد.

وی افزود:مخاطبین این ماهنامه می توانند با موضوعات حق نصیحت و انتقاد، الگوی اسلامی ، روز شمار ماه صفر، نقش عدم بصیرت در فتنه، ابتلا لازمه رسیدن به حیات طیبه، نبرد فرهنگی و بیماری نفاق و درمان اضطراب آشنا شوند.

کارشناس پژوهش و آموزش اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان آگاهی و مسئولیت در نگاه سلمان، جایگاه علوم انسانی در جامعه امروز، علمای آخر الزمان، احکام دعانویسی و استخاره آشنایی را از دیگر مطالب مفید منتشر شده در این ماهنامه دانست.

کد مطلب 1238324

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