جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره هدفمندی یارانه ها

به گزارش خبرگزاری مهر جلالی افزود: در این جلسه همگان از اجرای مناسب طرح هدفمند کردن یارانه ها تقدیر کردند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: مهمترین نکته ای از جانب بخش خصوصی و اتاق مطرح شد اینکه به جای خام فروشی گاز باید از طریق صنعت و یا تبدیل آن به برق عملا آن را تبدیل به ارزش افزوده نمود و ایران قابلیت تبدیل شدن به یک قطب انرژی و ترانزیت آن را دارد.

جلالی افزود: در این جلسه بخش خصوصی برخی نکاتی که از ناحیه اجرا شدن هدفمند کردن یارانه ها بوجود آمد اشاره کردند که نماینده دولت در پاسخ گفت: جلسات به شکل روزانه در رصد کردن این طرح ادامه دارد و آن موارد را نیز بررسی خواهند کرد.

وی گفت: در این بخش نماینده اتاق صنعت و معدن بر اجرای دقیق قانون مبتنی بر اینکه 30 درصد از درآ»د ناشی از طرح هدفمند کردن یارانه ها باید در خدمت تولید و صنعت قرار گیرند تاکید کرد.

جلالی افزود: در این جلسه معاون وزیر صنایع نیز توضیحاتی را در خصوص فرصت های بوجود آمده از ناحیه طرح هدفمند کردن یارانه ها به بخش صنعت کشور ارائه داد.