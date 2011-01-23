تفریح با فرزندان مهمتر از خرید اسباب بازی است

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه افسری افزود: برخی از فعالیتها مانند غذا خوردن تمام اعضای خانواده با یکدیگر و صحبت کردن، باعث گردهمایی و نزدیکی اعضای خانواده میشود و اگر یکی از اعضای خانواده غذای خود را جداگانه بخورد همبستگی لازم در خانواده از بین میرود.
وی افزود: وقت گذراندن با فرزندان و صرف اوقات خوش با آنها میتواند به صورت یک فعالیت جمعی با حضور تمام اعضای خانواده و با خانواده های دیگر باشد همچنین این فعالیتها میتواند به صورت اختصاصی بین مادر یا پدر و فرزند صورت گیرد.
کارشناس اداره روان تصریح کرد: ایجاد لحظههای شاد و لذتبخش در فضای خانواده کار دشواری نیست و فقط کافی است والدین بدانند که چگونه موقعیتهای عادی و روزمره را به لحظاتی شاد و مفرح برای فرزندانشان تبدیل کنند.
وی ادامه داد: برخی از والدین تصور میکنند همین که برای فرزندان اسباب بازیهای مختلف تهیه کنند یا برای آنها کارهای مختلف انجام دهند، کافی است و بچهها با این وسایل و فعالیتها سرگرم میشوند و دیگر نیازی به وقت گذراندن با فرزندان نیست.
به گفته وی، فرزندان وقت گذراندن با والدین را از اسباب بازیها و سایر فعالیتها بیشتر دوست دارند.
افسری گفت: دوست شدن با فرزند و بهبود بخشیدن رابطه با او، درک کردن فرزند و شناخت دقیقتر وی و کمک به رشد و ارتقاء کودک از اهداف وقت گذراندن با فرزندان است.
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