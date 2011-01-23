هشت درصد دانش آموزان در مدارس غیردولتی تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، علی باقرزاده بعد از ظهر یکشنبه در همایش تجلیل از شوراهای آموزش و پرورش استان اظهار داشت: در حال حاضر یک میلیون دانش آموز در 16 هزار مدرسه غیردولتی در حال تحصیل هستند.

وی اظهار داشت: مدارس غیردولتی یکی از جلوه های توسعه مشارکتهای مردمی در امر تعلیم و تربیت است به گونه ای که مردم سالانه یک هزار میلیارد ریال برای تعلیم و تربیت دانش آموزان در این مدارس هزینه می کنند .

رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکتهای مردمی با تاکید بر افزایش مدارس غیردولتی گفت: با ایجاد مدارس غیردولتی 115 هزار فرصت شغلی مستقیم فراهم شده است .

باقر زاده به ایجاد مدارس هیئت امنایی اشاره کرد و افزود: هم اکنون یک هزار و 900 مدرسه با هزار و 540 دانش آموز بصورت هیئت امنایی اداره می شوند که خانواده ها نقش موثری در طراحی و اجرای برنامه های این مدارس دارند .

وی با بیان اینکه هیچ کشوری بدون آموزش و پرورش مطلوب و کیفی مسیر پیشرفت را طی نکرده است، گفت: تعلیم و تربیت زیربنای توسعه هرجامعه محسوب می شود و توجه به این زیر ساخت مهم توسعه ضروری است .

باقرزاده به نقش شوراهای آموزش و پرورش در رسیدگی به مشکلات و بنگاهها اشاره کرد وگفت: مشکلات آموزش و پرورش با مصوبات شوراهای آموزش و پرورش برطرف می شود به طوریکه سال 88 در شش هزار و 800 جلسه این شورا 38 هزار مصوب داشته ایم که 30 هزار مصوبه آن اجرایی شده و بقیه هم در دست اجراست .

استاندار بوشهر نیز گفت: شوراهای آموزش و پرورش نقش مؤثری در اجرای برنامه های جدید در عرصه تعلیم و تربیت دارند .

محمدحسین جهانبخش اظهار داشت: آموزش و پرورش بزرگترین وزارتخانه کشور است و از نظر کمی و کیفی در سیاستهای کلان کشور تاثیر زیادی دارد .

وی با بیان اینکه نقش آموزش و پرورش انسان‌ سازی است، اضافه کرد: این نهاد با نقشی که در جامعه دارد برترین جایگاه را از آن خود کرده و باید این نقش و جایگاه را ارج نهیم .

جهانبخش یادآور شد: شوراهای آموزش و پرورش نقش استراتژیکی در عرصه تعلیم و تربیت دارند و سیاستهای این شوراها می ‌تواند آموزش و پرورش را پویا و بالنده کند .