به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر محرابیان در هشتاد و پنجمین سفرهیئت وزیران و در دور سوم سفر هیات دولت به استان گیلان در جلسه شورای اداری شهرستان لنگرود گفت: تعداد بسیاری از مصوبات سفر اول و دوم هیات دولت به استان گیلان اجرایی شده که این امر نشانگرظرفیت بسیار بالای این استان است.

محرابیان اظهارداشت: این ظرفیتها در بخش کشاورزی ، صنعت، خدمات و سایر بخشها دیده می شود. وی تاکید کرد: استان گیلان در بخش صنعت دارای ظرفیتهای بسیار بالایی است و مردم نیز در این راه با دولت همگام هستند و احداث چندین کارخانه بزرگ و کوچک در استان گیلان طی سالهای اخیر گواه این مدعاست.

وزیر صنایع و معادن در خصوص مزیتهای شهرستان" لنگرود"هم گفت: فعالیت صنعتی در استان گیلان و شهرستان لنگرود علاوه یر تمام مزایای طبیعی ، گردشگری و پوشش گیاهی همانند دری است که می درخشد.

وی خاطر نشان کرد: شهرستان"لنگرود" با اهداء تعداد بسیار زیادِ شهید، جانبازو آزاده ، همچنین وجود نخبگان و فرهیختگان آن ، همواره پیشتاز است.

محرابیان افزود: دولت در بخش اقتصادی و صنعتی ، تقویت طرح آمایش صنعتی ، توسعه شهرکهای صنعتی توجه بیشتری را برای زیر ساخت و بستر صنعتی در استان گیلان فرام کرده است.

وزیر صنایع و معادن در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تصمیمات اتخاذ شده هیئت دولت در سفرهای استانی براساس دیدن محیط از نزدیک ، شنیدن مشکلات مردم و تشریح اقدامات انجام شده توسط مدیران اجرایی ، توجه به پتانسیل ها و منابع موجود صورت می گیرد.

محرابیان افزود: رویکرد سومین دور سفرهای استانی هیئت دولت به استانها رویکردی فرهنگی است و در این زمینه اعتبارات خوبی در نظر گرفته شده است.

وی خاطر نشان کرد: اگر ما در تمامی شاخص های اقتصادی به قله های رفیعی برسیم ، ولی در آرمانها و اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی کوتاهی نماییم راه خطایی را پیموده ایم. محرابیان تصریح کرد: رشد اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بدون در نظر گرفتن ظرفیتهای انسانی بی اثر است.