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۳ آبان ۱۳۸۳، ۱۰:۴۳

معاون دانشجويي دانشگاه لرستان در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهي "مهر":

دختران شصت و چهار درصد دانشجويان جديد دانشگاه لرستان را تشكيل مي دهند

معاون دانشجويي دانشگاه لرستان گفت: برنامه غذايي دانشگاه لرستان در ايام ماه مبارك رمضان متفاوت از ماه هاي ديگر است و كيفيت تغذيه دانشجويان مطلوب تر شده است.

دكتر عباسي در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، افزود: دانشگاه لرستان تا دو هفته ديگر صاحب رستوران جديد و مجهز خواهد شد. سلف سرويس جديد دانشگاه لرستان كه با كمك 170 ميليون توماني صندوق رفاه آماده استفاده دانشجويان دانشگاه لرستان شده است ، 3000 مترمربع زيربنا دارد و از امكانات بسيار خوبي برخوردار است.

معاون دانشجويي دانشگاه لرستان همچنين از احداث سوله ورزشي دانشگاه لرستان خبر داد و تصريح كرد:تربيت بدني دانشگاه لرستان اقداماتي در زمينه ايجاد سوله ورزشي انجام داه است كه اميدواريم اين سوله ورزشي هرچه زودتر جهت استفاه دانشجويان آماده شود.

وي افزود: در سال جديد تحصيلي 1600 دانشجو در دانشگاه لرستان پذيرش شده اند كه 64 درصد دانشجويان تازه وارد را دختران تشكيل مي دهند.

دكترعباسي در ادامه تصريح كرد: انجمن هاي علمي دانشگاه لرستان فعال هستند و به فعاليت هاي علمي و پژوهشي مي پردازند. همچنين 11 كانون فرهنگي هنري در دانشگاه لرستان به فعاليت هاي فرهنگي مي پردازند و در كنار اين گروه هاي دانشجويي انجمن اسلامي دانشجويان و بسيج دانشجويي نيز فعال هستند.

کد مطلب 123836

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