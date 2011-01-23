تکمیل مدارس نیمه تمام خوزستان نیازمند کمک خیرین است

به گزارش خبرگزاری مهر از اهواز، سیدجعفرحجازی در نشست شورای آموزش و پرورش عنوان کرد: به منظور رفاه حال دانش آموزان و در جهت ارتقای شاخصهای آموزشی ایجاد فضاهای مناسب به تعداد کافی و در دسترس از ضرورتهای استان است.

وی از مسئولان مربوطه خواست تا در این زمینه توجه بیشتری داشته باشند و در ساخت و تکمیل پروژه های مدرسه سازی تلاش بیشتری کنند.



استاندار خوزستان همچنین از آموزش و پرورش خواست با بررسی هرچه سریعتر، فهرستی از مدارس استان که نیاز به اشراک گاز دارند را به در قالب یک گزارش به استانداری ارائه کند تا هرچه سریعتر نسبت به ایجاد اشتراک اقدام شود.



حجازی همچنین خواستار توجه و توسعه هنرستانهای فنی و حرفه ای شد و گفت: دانشگاه ها و مراکز آموزشی که می توانند از ظرفیت رشته های فنی و حرفه ای استفاده کنند باید جهت توسعه اینگونه رشته ها زمینه های لازم را فراهم کنند.



مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان همچنین در این نشست، عنوان کرد: در بهمن ماه امسال از حدود 108 نفر از پذیرفته ‌شدگان برتر کنکور سراسری 89 به منظور ایجاد انگیزه در بین دیگر داوطلبان کنکوری، تجلیل می شود.



عبدالرحمن فلاحی ادامه داد: علاوه بر این از پنج از مدال ‌آوران المپیادهای علمی و نخبگان خوزستان تقدیر می‌ شود.



در ادامه این جلسه، معاون پشتیبانی اداره‌ کل آموزش و پرورش خوزستان عنوان کرد: سال گذشته 877 مدرسه و مرکز مجری طرح اسکان راهیان نور و مهمانان نوروزی، در استان به کار گرفته شد که این میزان امسال 25 درصد افزایش پیدا می‌ کند.