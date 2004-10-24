انتخابات عراق و وحشت رژيم هاي عرب

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه البيان در مقاله اي نوشت : آيت الله سيستاني مرجع بزرگ شيعيان عراق بيانيه اي صادركرد ودرآن بر ضرورت مشاركت همه اقشارو گروه ها و طيف هاي ملت عراق درانتخابات سراسري كه قرار است ژانويه آينده در اين كشور برگزار شود، تاكيد كرد .



ايشان همچنين در بيانيه ديگر خريد آراي راي دهندگان را در عمليات انتخاباتي حرام اعلام كرده و خواستار نظارت بي طرفانه هيات اجرايي برگزاري انتخابات بر اولين پروسه دمكراتيك عراق شد.



بيانيه هاي مرجع ديني عراق روشن مي كند كه حوزه نجف خواهان مشاركت بدون استثناي همه طيف ها و گروه هاي تشكيل دهنده ملت عراق در انتخابات فارغ از گرايش هاي طائفه اي آنها است و اهتمام مراجع نجف به وحدت ملي در عراق و جلوگيري از تفرقه و طائفه گري ناشي ازعمق فرهنگ شيعه است زيرا علماي شيعه در گذر تاريخ بر وحدت اسلامي بيشتر از وحدت طائفه اي حرص وتمايل داشته اند .



درادامه اين تحليل آمده است : به رغم اينكه شيعه درخلال بيش از هزار سال از عمر تشيع علوي درمعرض ظلم و سركوبگري اقليت قرار داشتند اما رهبران شيعه هرگز براي انتقام از اقليت تلاش نكردند. شيعه روح تسامح و ايثاردر بالابردن كلمه حق را از امام و مولاي خود علي بن ابيطالب عليه السلام آموخته است،همان امامي كه با وجودي كه كشته تير جفا وكين جنايتكاري بنام ابن ملجم شد به پسران و اصحابش توصيه كرد از هرگونه آزار به اين جنايتكار خودداري كنند.



درسي كه امام علي عليه السلام به شيعيان آموخت فرهنگ همزيستي مسالمت آميز را ميان اين طائفه با ديگر طوائف تقويت كرد و همچنان اين فرهنگ در موجوديت اين طائفه مستحكم و استوار است .



شيعيان عراق دايما به خاطر نقشه سياسي و تغييرات منطقه اي و بين المللي در حاشيه و انزوا قرار داشتند و در زمان حكومت ديكتاتوري صدام قلع و قمع و سركوب شدند رژيم هاي عرب اطراف عراق كه نقشي مهم در سلطه جويي و به قدرت رسيدن صدام و حزب بعث درعراق داشتند دايما از روي كار آمدن يك حكومت ملي برخاسته از صداهاي اكثريت ملت عراق يعني شيعيان هراس داشته و دارند.اساس و پايه رژيم هاي عرب منطقه بر افكار وانديشه هاي جاهليت و قومي و نژادي قرار گرفته است و به اين علت اين رژيم ها شروع به انجام يك سري تحركات مشكوك با نزديك شدن به انتخابات عمومي عراق كه قرار است ژانويه برگزار شود و اين تحركات بر دو محور قرار گرفته است:



محور اول : جلوگيري از برگزاري انتخابات در عراق زيرا سران اين دولت ها حكومت را به طور سنتي بدست گرفته اند و برگزاري انتخابات را در كشور همسايه خود سمبل دمكراسي و در نتيجه خطري براي موجوديت خود مي دانند و از اين زاويه آنها نهايت تلاش هاي خود را براي جلوگيري از برگزاري انتخابات سالم و آزاد با نظارت سازمان هاي بين المللي بكار گرفته اند.



محور دوم تحركات مشكوك رژيم هاي عرب منطقه تلاش براي تجزيه عراق به دو بخش سني وشيعه و تشويق اقليت سني به عدم مشاركت درانتخابات آينده است رژيم هاي عرب ازطريق تحريك برخي علماي سني درعراق به ايجاد تشكيك دراصل

انتخابات و توصيف آن به اينكه غير سالم است بتوانند با اين شيوه موسسات و ارگان هاي حكومت آينده عراق را كه از طريق انتخابات تشكيل خواهد شد را نامشروع نشان دهند.





با اين حال اقليت در عراق كه در كنار اكثريت از زمان هاي متمادي به شكل مسالمت آميز زيسته است و چنين بازيچه هاي سياسي را خوب درك مي كند هيچ اهميتي چنداني به تلاش هاي رژيم هاي عرب منطقه نمي دهند اما به نظر مي رسد اين رژيم هاي براي برهم زدن و آشفته كردن اوضاع امنيتي در آينده براي جلوگيري از برگزاري انتخابات سراسري آينده تلاش مي كنند.



قطعا رژيم هاي عرب همسايه عراق در آينده دست به هر اقدامي براي متشنج كردن اوضاع داخلي عراق خواند زد اما اكثريت ملت عراق بويژه مرجعيت ديني مصمم هستند تا حقوق از دست رفته و گرفته شده شان را از طريق انتخابات بار ديگر بدست آورند.



آنچه بايد مورد تاكيد قرار داد اينكه هوشياري و بيداري و دورانديشي و وحدت مرجعيت در عراق تمام نقشه هاي پست و شوم سران رژيم هاي عرب اطراف عراق را خنثي ونقش بر آب خواهد كرد در صورت همبستگي و اتحاد اقليت با اكثريت و فراهم شدن فضاهاي سالم براي برگزاري اين انتخابات عراق، جايگاه واقعي خود را در منطقه و جهان قطعا اعاده خواهد كرد.



ملت عراق اراده كرده اند كه كشورشان از مرحله ديكتاتوري قرون وسطايي خارج شود و به سرعت به سمت دمكراسي و حاكميت مردمي گام بردارد و هيچ قدرتي نخواهد توانست عقربه هاي ساعت را به عقب برگرداند و مانع اين حركت شود.

