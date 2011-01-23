اخبار کوتاه ورزشی استان یزد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، دوره ‌های 10، 11 و 12 از نیم فصل دوم مسابقات شطرنج لیگ برتر کشور، جام اندیشمندان به مدت دو روز در خانه شطرنج استان یزد برگزار شد.

در پایان دور دوازدهم مسابقات شطرنج لیگ برتر کشور، تیم خانه شطرنج یزد با 27 امتیاز بعد از تیم ‌های پرسپولیس، دانشگاه آزاد اسلامی و تربیت زنجان در ‌رده چهارم جدول ر‌ده ‌بندی مسابقات شطرنج لیگ برتر کشور قرار گرفت.

اعزام تیم تالاسمی بانوان یزد به مسابقات تیراندازی قهرمانی کشور

تیم تالاسمی بانوان یزد برای حضور در مسابقات تیراندازی با تفنگ بادی قهرمانی کشور به استان سمنان اعزام می‌ شود.

فاطمه ‌السادات رضایی و مریم سالمی به عنوان ورزشکار به سرپرستی رقیه محمدی در این مسابقات حضور پیدا می‌ کنند.

این مسابقات از ششم بهمن ‌ماه به میزبانی استان سمنان برگزار می‌ شود.

نخستین بازی تربیت یزد در مسابقات چهارجانبه فجر و ولایت یزد

تربیت یزد در نخستین مسابقه خود در مسابقات چهارجانبه فجر و ولایت تیم مس سرچشمه کرمان را شکست داد.

تیم تربیت یزد در این مسابقه که در ورزشگاه شهید نصیری یزد برگزار ‌شد، توانست با نتیجه دو بر یک مس سرچشمه کرمان را شکست دهد.

مهدی طایفی در دقیقه 53 و حسن نجفی در دقیقه 59 برای تربیت یزد و در دقیقه 85 محمد ضیایی برای مس سرچشمه کرمان گلزنی کردند.

در دیگر بازی این تورنمنت چهارجانبه، تیم‌ های پاس همدان و تاجیکستان به مصاف یکدیگر رفتند که پاس همدان با دو گل تیم تاجیکستان را مغلوب خود کرد.

مسابقات فوتبال چهار جانبه فجر و ولایت یزد با حضور تیم‌ های تاجیکستان، پاس همدان، مس سرچشمه کرمان و تربیت یزد به مدت سه روز در ورزشگاه شهید نصیری برگزار می‌ شود.

در ادامه این مسابقات، روز گذشته نیز تیم ‌های تاجیکستان و مس سرچشمه و از ساعت 16 نیز تیم‌ های تربیت یزد و پاس همدان به مصاف یکدیگر رفتند.

برگزاری دوره آموزش مربیگری درجه سه شنا ویژه بانوان

یک‌ دوره آموزش مربیگری درجه سه ویژه بانوان در یزد برگزار ‌می ‌شود.

این دوره آموزشی از 16 بهمن ‌ماه به مدت 10 روز در یزد برگزار ‌می‌ شود.

هیئت شنای استان یزد از علاقمندان خواست تا با در دست داشتن دو قطعه عکس 4*3 و کپی شناسنامه و کارت ملی و فیش واریزی 100 هزار ریالی برای تست اولیه و در صورت قبولی 600 هزار ریال به حساب جام 178769081 بانک ملت به نام هیئت شنا استان یزد برای ثبت ‌نام و شرکت در این دوره آموزشی اقدام کنند.

استخر 22 بهمن و اداره‌ کل تربیت بدنی واحد آموزش صبح‌ها از ساعت 8 تا 12 و دفتر هیئت شنا واقع در استخر باغ ملی روزهای دوشنبه از ساعت 16 تا 20 در محل‌ های در نظرگرفته شده واقع هستند.

نخستین کارگاه آموزشی آشنایی با بیس‌ بال و سافت ‌بال در یزد

این کارگاه آموزشی با مدرسی مهدی بهرام‌ پور، مربی تیم ملی ایران و با حضور 45 نفر از آقایان و بانوان علاقمند در یزد برگزار شد.

شرکت ‌کنندگان در این کارگاه آموزشی یک روزه با قوانین و اصطلاحات بیس‌بال و سافت‌بال آشنا شدند.