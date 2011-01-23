فراز کمالوند در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: من از مربیگری تیم تراکتورسازی تبریز کناره گیری کرده‌ام. دلیل کناره گیری من فقط و فقط حرف‌های آقای جعفری مدیرعامل باشگاه است که شرایط را به گونه‌ای کرده که صلاح دیدم از تیم جدا شوم.

وی در ادامه افزود: متاسفانه آقای جعفری در گفتگویی که با یکی از روزنامه‌های ورزشی داشته، مطالبی را عنوان کرده که خلاف واقع است. اگر حرف‌های ایشان درست باشد و آن را تکذیب نکند، دیگر جای من در تراکتورسازی نیست.

سرمربی مستعفی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز تاکید کرد: من استعفای خود را بصورت مکتوب به آقای خطیبی قائم مقام باشگاه داده‌‎ام و تا زمانی که آقای جعفری صحبت‌هایی که از قول او منتشر نشده است را تکذیب نکند، از تصمیم خود مبنی بر جدایی از تراکتورسازی برنمی گردم.

کمالوند خاطر نشان کرد: یکی از مهمترین مشکلات تیم تراکتورسازی بی پولی است، بعد آقای جعفری به جای حل مشکل می گوید، پول بازیکنان حاضر و آماده است و کمالوند اجازه نمی دهد، این پول را به آنها بدهیم!

وی افزود: مدیرعامل باشگاه می خواهد مشکلات مدیریتی خود را تحت پوشش قرار دهد و به مردم نشان دهد که مشکلی نیست به همین خاطر می آید و این مسائل را مطرح می کند. ایشان با دروغ گفتن، توپ را به زمین کمالوند می اندازد تا خود را تبرئه کند. با این شرایط ماندن من در تراکتورسازی به صلاح نیست.

سرمربی مستعفی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز تصریح کرد: آقای جعفری می گوید، پول داریم، پس چرا 15 روز است، چک آندو تیموریان روی دست باشگاه مانده است؟ ما که مشکل مالی نداریم، چرا به خاطر بی پولی 2 روز بیشتر در تهران نماندیم و اردوی تیم زودتر تمام شد؟ آقایان بهتر است با مردم و بازیکنان و مربیان تراکتورسازی روراست باشند و دروغ نگویند.