تداوم پرداخت مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد تامین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رحمت الله حافظی افزود: تا پایان هفته جاری و در چارچوب قانون بودجه سال 89 مطالبات داروخانه‌ها، پزشکان و دندانپزشکان طرف قرارداد با تأمین‌اجتماعی پرداخت می‌شود.

وی با اشاره به تجمیع مطالبات دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز درمانی طرف قرارداد با تأمین‌اجتماعی، پیش از مدیریت خود بر این صندوق، گفت: پس از شروع به کار در صندوق تامین‌اجتماعی پرداخت مطالبات حوزه درمان غیرمستقیم به ویژه بیمارستانهای دانشگاهی را به عنوان مهمترین اولویت دنبال کردیم و امیدواریم باتوجه به پرداخت این مطالبات، مراکز درمانی نیز خدمات مناسب‌تری را به بیمه‌شدگان ارائه دهند.

مدیرعامل صندوق تامین‌اجتماعی همچنین از پرداخت مطالبات سایر مراکز درمانی بخش خصوصی از جمله آزمایشگاهها و رادیولوژی‌های خصوصی طی دو هفته آینده خبر داد و افزود: تا پایان سال‌جاری نیز بخش دیگری از مطالبات این مراکز پرداخت می‌شود و در سال آینده نیز پرداخت مطالبات تمامی مراکز طرف قرارداد براساس قانون تداوم خواهد داشت.

حافظی تعیین اولویت پرداخت مطالبات معوق درمان غیرمستقیم را براساس میزان وابستگی به منابع تامین‌اجتماعی عنوان کرد و در پایان گفت: دانشگاههای علوم پزشکی، داروخانه‌ها، پزشکان و دندانپزشکان به دلیل وابستگی بیشتر به منابع مالی بیمه‌ها، در اولویت قرار دارند.