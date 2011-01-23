ضرورت ادامه مذاکرات با ایران / با یک یا دو جلسه به نتیجه نمی رسیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز،"وو هایلونگ" معاون وزیر امور خارجه و نماینده چین در گفتگوهای استانبول در این زمینه گفت : موضوع هسته ای ایران یک مسئله حساس و پیچیده بوده و واضح است که این موضوع از طریق یک یا دو دوره مذاکره به طور جامع حل نخواهد شد.

وی که به عنوان فرستاده چین در مذاکرات استانبول شرکت داشت، افزود : برای به نتیجه رسیدن گفتگوها باید هر دو طرف به این مذاکرات متعهد باشند و با انعطاف و عملگرایی در ایجاد اعتماد متقابل بکوشند تا این مسئله به گونه‌ ای جامع و مناسب حل شود.

مذاکرات دو روزه ایران با کشورهای عضو 1+5 از روز جمعه اول بهمن ماه در استانبول آغاز شد و روز شنبه در حالی به پایان رسید که این کشورها از به رسمیت شناختن حق مسلم ایران در غنی سازی اورانیوم و لغو تحریم های موجود علیه جمهوری اسلامی ایران خودداری کردند.