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۳ بهمن ۱۳۸۹، ۱۸:۲۲

چین :

ضرورت ادامه مذاکرات با ایران / با یک یا دو جلسه به نتیجه نمی رسیم

ضرورت ادامه مذاکرات با ایران / با یک یا دو جلسه به نتیجه نمی رسیم

تنها یک روز پس از پایان مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 در استانبول، چین با اعلام این مطلب که مذاکرات هسته‌ای ایران از طریق یک یا دو دیدار به نتیجه نخواهد رسید، بر ادامه این گفتگوها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز،"وو هایلونگ" معاون وزیر امور خارجه و نماینده چین در گفتگوهای استانبول در این زمینه گفت : موضوع هسته ای ایران یک مسئله حساس و پیچیده بوده و واضح است که این موضوع از طریق یک یا دو دوره مذاکره به طور جامع حل نخواهد شد.

وی که به عنوان فرستاده چین در مذاکرات استانبول شرکت داشت، افزود : برای به نتیجه رسیدن گفتگوها باید هر دو طرف به این مذاکرات متعهد باشند و با انعطاف و عملگرایی در ایجاد اعتماد متقابل بکوشند تا این مسئله به گونه‌ ای جامع و مناسب حل شود.
 
مذاکرات دو روزه ایران با کشورهای عضو 1+5 از روز جمعه اول بهمن ماه در استانبول آغاز شد و روز شنبه در حالی به پایان رسید که این کشورها از به رسمیت شناختن حق مسلم ایران در غنی سازی اورانیوم و لغو تحریم های موجود علیه جمهوری اسلامی ایران خودداری کردند.
کد مطلب 1238395

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