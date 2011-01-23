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۳ بهمن ۱۳۸۹، ۱۹:۲۱

دهه فجر؛

164 کیلومتر راه روستایی در خراسان جنوبی به بهره برداری می رسد

164 کیلومتر راه روستایی در خراسان جنوبی به بهره برداری می رسد

بیرجند - خبرگزاری مهر: معاون راه و ترابری خراسان جنوبی از بهره ‌برداری 164 کیلومتر راه روستایی طی دهه فجر سال جاری در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مهدی جعفری عصر یکشنبه در بازدید از پروژه های راه‌ روستایی بشرویه اظهار داشت: در دی ‌ماه سال جاری احداث شش پروژه راه روستایی اتمام و به بهره‌ برداری رسیده است.

وی ادامه داد: طول این پروژه‌ها بیش از 37 کیلومتر است که با بهره ‌برداری از آن تعداد هشت روستا در شهرستان قاین، نهبندان، درمیان و سرایان از نعمت راه آسفالته برخوردار شدند.

معاون راه روستایی اداره کل راه و ترابری خراسان جنوبی اضافه کرد: پروژه‌های به بهره ‌برداری رسیده در دی ‌ماه سال جاری شامل پروژه راه روستایی چاه یوسف به طول 6 کیلومتر در شهرستان قاین، پروژه حسن‌آباد سرکل، حسین‌آباد به طول پنج کیلومتر در شهرستان نهبندان، پروژه سهلک و محمدآبادعلیا به طول 5.2 کیلومتر در شهرستان درمیان و پروژه خورزاد ـ مصعبی و عمرویی به طول 21 کیلومتر در شهرستان سرایان است.

جعفری افزود: اعتبارات هزینه شده برای آسفالت مسیر این هشت روستا به طول 37 کیلومتر بیش از 14 هزار و 400 میلیون ریال است.

وی با اشاره به پروژه‌های ایام‌الله دهه مبارک فجر گفت: 164 کیلومتر راه روستایی در هفت شهر از شهرستان‌های استان خراسان جنوبی بهره ‌برداری می‌ رسد.

معاون راه روستایی اداره کل راه و ترابری خراسان جنوبی تصریح کرد: با افتتاح این پروژه‌ها تعداد هزار و 226 خانوار در 30 روستا از نعمت راه آسفالته برخوردار می ‌شوند.

جعفری گفت: برای احداث و آسفالت این پروژه‌ها بیش از 80 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی هزینه شده است.

کد مطلب 1238402

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