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۳ بهمن ۱۳۸۹، ۱۸:۱۶

حمدبن عبدالعزیز الکاوری:

شبکه های ماهواره ای زمینه اختلاف شیعه و سنی را فراهم می‌کنند

شبکه های ماهواره ای زمینه اختلاف شیعه و سنی را فراهم می‌کنند

قم - خبرگزاری مهر: وزیر فرهنگ هنر و میراث قطر گفت: شبکه های ماهواره ای به جای اینکه وحدت بین شیعه و سنی را بیشتر کنند زمینه اختلاف بین آنها را فراهم می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حمد بن عبدالعزیز الکاوری که برای دیدار با تعدادی از علمای قم و بازدید از اماکن زیارتی و فرهنگی به قم سفر کرده است، بعدازظهر یکشنبه در دیدار با آیت‌الله جعفر سبحانی ضمن ابراز خرسندی از فراهم شدن زمینه های این دیدار اظهار داشت: امیدواریم این دیدارها موجب توسعه روابط به ویژه در حوزه فرهنگی برای دو کشور ایران و قطر شود.

وزیر فرهنگ هنر و میراث قطر با اشاره به پیامدهای سوء ماهواره‌ها و برخی رسانه‌های جمعی تصریح کرد: متأسفانه ماهواره‌ها به جای اینکه وحدت بین شیعه و سنی را بیشتر کنند، زمینه اختلاف بین این دو مذهب را فراهم می‌کنند و از این رو شیعیان و اهل سنت باید در برابر این توطئه‌ها هوشیارتر باشند.

وی تاکید کرد: در گذشته اگر شخصی در مسجد یا مراسمی سخنرانی می‌کرد حرف‌های او در همان جمع منتشر می‌شد اما امروز کوچک‌ترین موضع‌گیری‌ها از طریق ماهواره‌ها و رسانه‌های جمعی در سطح بالایی منتشر می‌شود.

وی توسعه روابط دیپلماتیک را در وحدت بین شیعه و سنی مهم دانست و تاکید کرد: دشمنان اسلام در پی اختلاف افکنی بین شیعه و سنی هستند و توسعه رفت و آمدها و دیدارها در تقویت مسئله وحدت تاثیر زیادی دارد.

حمد بن عبدالعزیز الکاوری خاطرنشان کرد: علما مسئولیت بزرگی در قبال خنثی کردن توطئه‌های دشمنان دارند و امیدواریم زمینه وحدت‌افزایی بین شیعان و اهل تسنن که پیروان هر دو مذهب، مسلمان هستند فراهم شود.

وی در پاسخ به اظهارات آیت‌الله سبحانی در مورد فتواهای یوسف قرضاوی گفت: به جز خدا هیچ کسی کامل نیست و طبیعی است که انسان‌ها دچار خطاها و اشتباهاتی شوند.

کد مطلب 1238408

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