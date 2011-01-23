مخالف اراده فرد یا حزب خاصی در تونس هستیم

به گزارش خبرگزاری به نقل از شبکه الجزیره، "راشد الغنوشی" تصریح کرد: نوعی عزم جدی برای عبور از مرحله کنونی و رسیدن به یک نقطه مشترک وجود دارد.

وی افزود: پنجاه سال شکنجه و رژیم مستبد کافی است باید نهادهای جدیدی شکل گیرد ما خواهان دولت قانون هستیم مردم تونس حق دارند که به خواسته های بر حق خود برسند.

رئیس حزب النهضه تونس گفت : ما خواستار تحول جدی در کشور هستیم ما نمی خواهیم که گذشته دردناک دوباره تداعی شود باید ائتلاف قوی دموکراتیکی درکشور به وجود آوریم تا انتفاضه به اهداف خود برسد.

الغنوشی تصریح کرد: ما خواهان کنار گذاشتن حزب حاکم سابق نیستیم، اما باید افرادی از این حزب که در قلع و قمع مردم نقش داشته اند حذف شوند.

رئیس حزب النهضه تاکید کرد: باید دموکراسی در تونس برقرار شود و همه احزاب و گروهها درآن مشارکت داشته باشند تا تهدیدی متوجه آینده کشور نشود.

وی با تشریح جنبش النهضه گفت: ما جنبشی بر اساس افکار اسلامی معتدل هستیم و تفکر ما حمایت از اجتهاد اسلامی هستیم و خواهان برابری و مساوات میان همه هستیم.

الغنوشی تصریح کرد: ما شهدای زیادی را به خاطر دموکراسی داده ایم بنابراین نباید اراده فرد یا حزب خاصی حاکم باشد. شرایط تونس باید به گونه ای پیش برود که شاهد رشد سرمایه گذاری در کشور باشیم.

رئیس حزب النهضه افزود: به طور خلاصه سرفصل هایی که ما خواهان اجرای آن در تونس هستیم عبارتند از دموکراسی، برقراری دولت قانون، احترام متقابل، دموکراسی توافقی و بازگشت تونس به دامان کشورهای عربی و اسلامی.