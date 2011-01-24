موج اسلام گرایی به برکت انقلاب اسلامی در منطقه بوجود آمد

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، سید کریم سجادی در جمع مدیران استان خراسان شمالی اظهار داشت: برنامه های فرهنگی باید جامع، هدفمند و موثر باشند و با سیاستهای نظام هماهنگ باشند.

وی تصریح کرد: در سفر سوم دولت به استان اعتبارات خوبی درحوزه فرهنگی اختصاص پیدا کرده است که با نظارت دقیق کارگروه هزینه خواهد شد.



رئیس کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی خراسان شمالی افزود: این کارگروه رسالت سنگینی به دوش دارد جدا از وظایف ذاتی که دارد امیدواریم بتواند نظارت لازم را بر برنامه های فرهنگی استان داشته باشد.



سجادی گفت: از تشکلهای موجود استان برای حل و فصل مسائل فرهنگی و اجتماعی استفاده خواهیم کرد.



سجادی با بیان اینکه امروز باید خط مشی های شفاف و روشن و در راستای اهداف نظام و به دور از هر گونه شبهه باشد اذعان کرد: توقع داریم که همه به سربلندی نظام بیندیشیم و فعالیتهایمان شفاف و در چارچوب قانون باشد.



معاون سیاسی امنیتی استاندار با اشاره به اهمیت وجود احزاب در جامعه تصریح کرد: در قرآن توجه زیادی به احزاب شده است تا جاییکه خداوند سوره ای در قرآن به این نام گذاشته است.



معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان شمالی گفت: امروز ما وظیفه داریم که به نشاط سیاسی جامعه کمک کنیم و انگیزه را از مردم نگیریم و به توسعه استان در حوزه اقتصادی، عمرانی، فرهنگی و اجتماعی و سیاسی شتاب دهیم.