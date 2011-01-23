به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد مخلصی بعداز ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران به تشریح برنامههای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در دهه فجر انقلاب اسلامی پرداخت و اظهار داشت: در روزهای 12 و 22 بهمن مراسم همسرایان فجر با حضور هزار و357 دانش آموز در قم برگزار میشود که در این برنامه دانشآموزان به اجرای سرود خواهند پرداخت.
وی با اشاره به برگزاری ویژه برنامه «دیو فرشته» در مرکز شماره 6 این کانون تصریح کرد: به مناسبت سالروز ورود حضرت امام خمینی (ره) میهن اسلامی، مراسم مشترکی با همکاری ستاد بزرگداشت دهه مبارک فجر در حرم حضرت معصومه(س) برگزار میشود و پس از آن، شرکت کنندگان به سمت بیت حضرت امام(ره) حرکت کرده و ضمن تجمع در بیت قدیمی معظم له، این مکان شریف را گلباران میکنند.
برگزاری همایش نقش لبخند
مخلصی دیدار با خانواده های شهدا و گلباران مزار شهدا را از دیگر برنامههای این کانون برشمرد و ادامه داد: در مراسم روز 22 بهمن که جنبه عمومی دارد، تمامی پرسنل و کودکان و نوجوانان کانونهای پرورش فکری حضور فعالی خواهند داشت.
مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از برگزاری همایش طنز ادبی و هنری به عنوان «نقش لبخند» در قم خبر داد و اظهار داشت: این همایش در روز 20 بهمن در مرکز شماره 9 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در شهرک قدس برگزار میشود.
وی حضور اعضای کانون در نمایشگاه کتاب یاد یاران، برنامه قرائت زیارت عاشورا در مهدهای کودک، تجمع کودکان در مسجد مقدس جمکران برگزاری نماز نمادین، برگزاری جشن پیروزی انقلاب اسلامی به همراه جشن بادبادکها در بوستان علوی و... را از دیگر برنامههای این کانون در دهه فجر اعلام کرد و اظهار داشت: همچنین با همکاری صداوسیمای مرکز قم برنامههایی از قبیل گلدونهها، یک نفس تازه، شاپرک، مداد رنگی، نوجوان و... برگزار میشود.
مخلصی با اشاره به حضور پربرکت مقام معظم رهبری در شهر مقدس قم تاکید کرد: در این زمینه برنامهای با عنوان «به رسم شکرانه» با هدف آگاهی بخشی به کودکان و نوجوانان در راستای هویتهای دینی و اسلامی برگزار میشود.
عضویت 8 هزار نفر در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم تعداد اعضای این کانون در استان قم را بیش از 8 هزار نفر اعلام کرد و یادآور شد: در حال حاضر 9 مرکز پرورش فکری کودکان و نوجوانان در استان قم دایر میباشد که از این تعداد سه مرکز به صورت تمام وقت فعالیت میکنند.
مخلصی ادامه داد: 80 هزار جلد کتابهای مرتبط به گروه سنی 6 تا 16 سال در مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان وجود دارد.
وی با اشاره به ترکیب جنسیتی اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: 60 درصد اعضای این کانون را دختران و مابقی آنها را پسران تشکیل میدهند.
نیاز به احداث 20 مرکز پرورش فکری داریم
مخلصی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی برنامههای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اشاره کرد و یادآور شد: در برنامه پنجم توسعه، ایجاد کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در تمامی شهرهای تابعه استان قم دایر میشود.
وی ادامه داد: برای توسعه فعالیتهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیازمند ایجاد 20 کانون هستیم که در حال حاضر 9 کانون در قم ایجاد شده و 11 کانون دیگر باید ایجاد شود.
کتابخانه سیار روستایی راهاندازی میشود
وی از راهاندازی کتابخانه سیار در قم خبر داد و تاکید کرد: در صورت تامین اعتبار، چند واحد کتابخانه سیار روستایی در مناطق محروم و یک واحد کتابخانه پستی تا سال 90 راهاندازی میشود.
مخلصی گفت: تمامی فعالیتهایی که به نحو مناسبی منجر به غنی کردن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان میشود عاملی بازدارنده در برابر توطئههای دشمنان است و آنها را از آسیب دشمنان مصون نگه میدارد.
مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با تأکید بر افزایش بصیرت و آگاهی و دشمن شناسی در بین نوجوانان و جوانان بیان داشت: با پشت سر گذاشتن سه دهه از انقلاب اسلامی و قرارگرفتن در آستانه دهه چهارم انقلاب اسلامی، برنامههای دهه فجر امسال با شکل تازهای در حوزههای مختلف کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان انجام خواهد شد.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم از اجرای سرود همسرایان فجر با مشارکت هزار و 357 دانشآموز قمی خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد مخلصی بعداز ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران به تشریح برنامههای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در دهه فجر انقلاب اسلامی پرداخت و اظهار داشت: در روزهای 12 و 22 بهمن مراسم همسرایان فجر با حضور هزار و357 دانش آموز در قم برگزار میشود که در این برنامه دانشآموزان به اجرای سرود خواهند پرداخت.
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