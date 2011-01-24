تیم کشتی بانک ملی گلستان میهمانش را شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این دیدار در قالب هفته دوم دور برگشت لیگ برتر کشتی آزاد "جام خلیج فارس" و در گروه دوم مسابقات عصر یکشنبه در گرگان برگزار شد.

تیم کشتی بانک ملی گلستان در این مسابقه ÷نج بر دو برابر میهمانش به پیروزی رسید.

تیم کشتی بانک ملی گلستان، در وزن 60 کیلوگرم دادشی، 66 کیلوگرم استاد نیک ، 74 کیلوگرم طهماسبی ،96 کیلوگرم اسلامی و 120 کیلوگرم رسولی برابر حریفانش پیروز شدند.

همچنین در اوزان 55 کیلوگرم جلالی تبار و در 84 کیلوگرم هم جوکار از تیم ملایر برابر حریفان گلستانی پیروز شدند.

دیدار بعدی تیم بانک ملی گلستان جمعه برابر گاز مازندران در گرگان برگزار می شود.