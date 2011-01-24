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۴ بهمن ۱۳۸۹، ۸:۴۳

تیم کشتی بانک ملی گلستان میهمانش را شکست داد

تیم کشتی بانک ملی گلستان میهمانش را شکست داد

گرگان - خبرگزاری مهر: تیم کشتی بانک ملی گلستان در هفته دوم دور برگشت رقابت های کشتی باشگاه های لیگ برتر برابر تیم شهدای ملایر پیروز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این دیدار در قالب هفته دوم دور برگشت لیگ برتر کشتی آزاد "جام خلیج فارس" و در گروه دوم مسابقات عصر یکشنبه در گرگان برگزار شد.

تیم کشتی بانک ملی گلستان در این مسابقه ÷نج بر دو برابر میهمانش به پیروزی رسید.
 
تیم کشتی بانک ملی گلستان، در وزن  60  کیلوگرم دادشی، 66 کیلوگرم استاد نیک ، 74 کیلوگرم طهماسبی ،96 کیلوگرم اسلامی و  120 کیلوگرم رسولی برابر حریفانش پیروز شدند.
 
همچنین در اوزان 55 کیلوگرم جلالی تبار و در 84 کیلوگرم هم جوکار از تیم ملایر برابر حریفان گلستانی پیروز شدند.
 
دیدار  بعدی تیم بانک ملی گلستان جمعه برابر گاز مازندران در گرگان برگزار می شود.
کد مطلب 1238461

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