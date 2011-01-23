اجازه نفوذ اسرائیل در لبنان را از طریق دادگاه بین المللی نمی دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "شیخ نبیل قاووق" تاکید کرد: مخالفان به دنبال مقاصد سیاسی در لبنان نیستند و نمی خواهند که علیه مذهب یا گروه خاصی موضع گیری کنند.

وی افزود: مقاومت به دنبال سهم خواهی از دولت نیست و تمام تلاشش حمایت از کرامت لبنان است. برای مقابله با طرحهای توطئه طلبانه تلاشها ادامه پیدا خواهد کرد.

قاووق تصریح کرد: رسوایی و مسائل پشت پرده سیاسی همه حکایت از ابزاری بودن دادگاه بین المللی دارد و این دادگاه در راستای اهداف اسرائیل است.

وی اظهار داشت : دادگاه بین المللی لبنان از ابتدا مشروعیت نداشت اگر اندک توجهی به آن می شد اسناد "ویکی لیکس" آن را دفن کرد. مصوبات دادگاه بین المللی می تواند درلاهه، نیویورک یا هرجای دیگری بماند، اما در لبنان جایی ندارد.

قاووق گفت : ما در برابر دادگاه بین المللی و اینکه سلاحی علیه ما باشد ساکت نخواهیم نشست و تماشاگر نفوذ اسرائیل به لبنان از طریق دادگاه ترور "رفیق حریری" نخواهیم ماند. گروه چهارده مارس در محاسباتش اشتباه می کند، زیرا گزندی به مقاومت نخواهد رسید.