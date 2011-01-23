امنیت موجود در کشور نشانه ولایت پذیری مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در جلسه شورای اداری که همزمان با سفر رئیس جمهور به گیلان به عنوان نماینده دولت در بندرانزلی تشکیل جلسه داده بود، به توانمندی های استان گیلان و موقعیت های بندری و همجواری با کشورهای دریای خزر اشاره کرد و وجود علمای فرهیخته، دانشمند ، ورزشکاران و توان بالای کشاورزی و شیلات را نشان تلاش و همت مردمان گیلان زمین برای پیشرفت و خودکفایی دانست.

نماینده رئیس جمهوری در سفر سوم خود به گیلان افزود: تلاش داریم با ارتقاء سطح علمی دانشگاهها، ایجاد مراکز جدید درمانی و ورزشی و توسعه زیر ساخت ها و طرح های عمرانی شرایط مناسبی را برای شکوفایی استعدادهای جوان و رسانیدن ایران اسلامی به جایگاه برتر در سطح منطقه و دنیا فراهم نماییم.

فرماندار شهرستان بندرانزلی هم در ادامه به مصوبات دور اول و دوم سفر ریاست جمهوری به استان گیلان اشاره کردو از پیشرفت 70 درصدی طرح های مصوب خبر داد و گفت: با تصویب 10 طرح پیشنهادی در دور جدید از سفرها، علاوه بر سرعت بخشیدن طرح ها بتوانیم از حداکثر توان و امکان بهره مند شویم.

امام جمعه شهرستان بندر انزلی نیز دور سوم سفر ریاست جمهوری به استان گیلان را مهم دانست و به مسائل فرهنگی به ویژه امور قرآنی اشاره کرد و افزود: امیدواریم با اختصاص اعتبار لازم، مصلای بزرگ شهرستان بندر انزلی به زودی به بهره برداری برسد.

گفتنی است سردار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در ادامه سفر خود به استان گیلان با حضور در گلزار شهدای شهرستان انزلی و ادای احترام به مقام شامخ شهیدان و قرائت فاتحه، علو درجات را برای شهدای انقلاب اسلامی و8 سال دفاع مقدس این شهرستان خواستار شد.

وی همچنین شبکه اب آشامیدنی منطقه غازیان بندر انزلی را که با هزینه ای بالغ را 103 میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است را افتتاح کرد.

با بهره برداری از این طرح آبرسانی علاوه بر افزایش فشار و بهره مندی شهروندان بندر انزلی از آب آشامیدنی سالم، شبکه انتقال آب گیلان به دیگر نقاط این استان را تا 100 سال آینده تامین خواهد کرد.