به گزارش خبرگزاری مهر، احمدعلی حاج‌کریم در جمع کارشناسان حراست و ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش استان کرمان اظهار داشت: مهمترین دردی که گریبانگیر آموزش و پرورش است، نقص در فرایندها و سیستم آموزش و پرورش است که باید با همت کارشناسان حراست و ارزیابی عملکرد، اصلاح شود.

وی افزود: کارشناسان حراست و بازرسی، دو بازوی توانمند در ادارات آموزش و پرورش هستند که می‌توانند کمک زیادی به مدیران ادارات داشته باشند.

حاج‌کریم در ادامه به موضوع هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: برای هر چه بهتر اجرا شدن این طرح در آموزش و پرورش، نیاز به همدلی و همکاری همه داریم.

مدیرکل حراست وزارت آموزش و پرورش در خصوص تجهیز مدارس تصریح کرد: 12 درصد از اعتبارات نوسازی، به خرید و کمک به مدارس برای تأمین تجهیزات و وسایل آموزشی اختصاص یافته است.

حاج‌کریم ادامه داد: تاکنون "تفاوت تطبیق " به معلمان جدیدالاستخدام تعلق نمی‌گرفت اما اخیراً مجوز آن توسط وزیر آموزش و پرورش از رئیس جمهور اخذ شد.

وی با اشاره به "طرح تکریم معلمان " گفت: از جمله تحولات جدید در آموزش و پرورش، ایجاد "معاونت فناوری " در مدارس و ارتقاء پست دفترداران به "معاونت اجرایی " است که در این خصوص خدمت بزرگی به فرهنگیان شده است.