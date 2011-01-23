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۳ بهمن ۱۳۸۹، ۲۰:۱۸

اردوغان:

نتایج تحقیقات اسرائیل بی ارزش است

نتایج تحقیقات اسرائیل بی ارزش است

نخست وزیر ترکیه نتایج تحقیقات رژیم صهیونیستی درباره حمله به کاروان آزادی که به حمایت از دولت و نظامیان صهیونیست در این حادثه پرداخته، بی ارزش توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، رجب طیب اردوغان در واکنش به نتایج کمیته به اصطلاح حقیقت یاب رژیم صهیونیستی برای بررسی حمله به کاروان آزادی اظهار داشت : نتایج آنچه اسرائیل، آن را تحقیقات دانسته ،ابی ارزش است.

وی با بیان اینکه تجاوز اسرائیل به کاران آزادی یک اقدام وحشیانه و بر خلاف قوانین بین الملل بود تاکید کرد: ترکیه هرگز مواضع خود را در قبال حمله اسرائیل به کاروان حامل کمکهای انسانی به مرده تحت محاصره غزه تغییر نخواهد داد.

کمیته حقیقت یاب رژیم صهیونیستی موسوم به ترکل امروز در گزارشی 245 صفحه ای نتایج خود را درباره حمله این رژیم به کاروان آزادی اعلام و کابینه و ارتش رژیم صهیونیستی را تبرئه کرد و این حمله را یک اقدام کاملا قانونی دانست.

گفتنی است نظامیان رژیم صهیونیستی بامداد 10 خرداد با یورش به کاروان آزادی که حامل کمکهای انسانی به نوار غزه بود، موجبات شهادت 9 نفر از فعالان صلح موجود در این کشتی که اتباع ترکیه بودند را به وجود آوردند. بعدها مشخص شد صهیونیستها قریب به 400 گلوله به سوی فعالان صلح کاروان آزادی شلیک کرده اند در حالی که آنان هیچ سلاحی برای دفاع از خود نداشتند.

کد مطلب 1238467

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