دستگاه اطلاعاتی عربستان مانع پخش برنامه زنده شبکه الانوار 2 شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه نهرین نت، منابع رسانه ای لبنان تاکید کردند: دستگاه اطلاعاتی سعودی در قطع برنامه های زنده مراسم مشارکت زائران اربعین حسینی دخالت دارد.

این منابع افزودند: پس از پخش برنامه زنده مراسم شرکت مردم عراق در مراسم اربعین و تفسیرهایی که از شبکه الانوار 2 درباره توطئه ها علیه شیعیان عراق از سوی برخی کشورهای همسایه و نادیده گرفتن حقوق اکثریت سعودی ها ارایه شد این موضوع سبب شد که سعودی ها مانع اادامه ارائه خدمات برای پخش زنده مراسم شوند.

منابع فوق تاکید کردند: شبکه الانوار 2 همچنین درهنگام پخش حرکت میلیونی شیفتگان مکتب اهل بیت عصمت و طهارت(ع) با پای پیاده به سوی کربلا به طرحهای عربستان، امارات و مصر برای بازدید از قاهره، شرم الشیخ و امارات برای قطع ارتباط آنها با مراجع دینی اشاره کرده است.

به گفته این منابع، شبکه الانوار 2 از بی توجهی شبکه های العربیه،الجزیره و ابوظبی به حضور میلیونی مردم برای مشارکت در اربعین حسینی انتقاد کرده بود.

شایان ذکر است که پخش برنامه های شرکت زائرین سیدالشهداء(ع) در مراسم اربعین از سوی الانوار2 لبنان روز جمعه به طور ناگهانی قطع شد و این شبکه در خبری فوری اعلام کرد که سعودی ها به سبب مواضع ضد بعثی و تکفیری این شبکه مانع پخش زنده حرکت میلیونی عاشقان ثار الله برای شرکت در مراسم اربعین شدند.