متراژ حفاری در میدان گازی کیش به مرز 20 هزار متر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر از اهواز، مسعود عبدشاه زاده افزود: شرکت ملی حفاری ایران، حفر 12 حلقه چاه توسعه‌ای و یک حلقه چاه تعمیری را در طرح توسعه میدان گازی کیش با به کارگیری دستگاه های حفاری خشکی 54 و 61 فتح روی دو کلاستر A و B در دست اجرا دارد.

وی با بیان اینکه شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) توسعه میدان گازی کیش قرارداد حفر 12+1 چاه در میدان گازی کیش را با شرکت ملی حفاری ایران امضا کرده است، تصریح کرد: زمان لازم برای اجرای این قرارداد کلید در دست، 36 ماه پیش بینی شده که بر اساس طرح جامع توسعه کارفرما، در دست انجام است.



عبدشاه زاده با بیان اینکه این چاه ها به صورت دسته ای در دو کلاستر A و B در حال حفاری است، یادآور شد: با توجه به کمبود فضا در جزیزه کیش، شش حلقه چاه در هر کلاستر، در یک ردیف حفاری می‌ وند؛ متخصصان ایرانی ملی حفاری برای نخستین بار یک ریل کشنده دستگاه حفاری خشکی روی محور (PONY BASE ) طراحی و برای حفاری همزمان این چاه ها به کار گرفته‌ ند.



وی با بیان اینکه محوطه چاه‌های (سلر) در هر یک از کلاستر‌های حفاری میدان گازی کیش از یکدیگر هشت متر فاصله دارند، اظهار داشت: همین نزدیکی چاه‌ها به یکدیگر، حساسیت حفاری را بیشتر کرده است.



عبدشاه‌ اده با بیان اینکه حفاری در میدان گازی کیش به صورت همزمان (Bath Drilling ) انجام می شود، ادامه داد: در این شیوه حفاری، ضمن تسهیل کار و صرفه جویی در هزینه ها، حفر چاه ها با شتاب بیشتر انجام می شود، ضمن آنکه حفر چاه‌ های جهت دار و تنوع سازندهای مختلف، از جمله ویژگیهایی است که حساسیت و دقت عملیات حفاری در میدان کیش را افزایش داده است.



وی توضیح داد: حفر یک حلقه چاه تعمیری و شش حلقه چاه توسعه‌ای در کلاستر B از بهمن ماه سال گذشته و حفر شش حلقه چاه توسعه‌ای در کلاستر A از مهر ماه امسال آغاز شده و هم‌ اکنون حفاری در چاه شماره دو کلاستر B به عمق سه هزار و 376 متری رسیده است.