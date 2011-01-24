25 درصد روستاهای مازندران آب سالم ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین برزگر در جلسه تخصصی سلامت و امنیت غذایی مازندران در دانشگاه علوم پزشکی مازندران افزود: جامعه ای سالم بوده که بتواند در بخش آب حساسیت ویژه داشته باشد.

وی خاطر نشان کرد: مازندران در بخش تامین آب شرب روستاییان فقیر بوده و پس از 32 سال از انقلاب هنوز بسیاری از روستاهای استان از کمبود آب رنج می برند.



مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی مازندران با اشاره به اینکه آب سالم سبب تضمین سلامتی زندگی روستاییان می شود تصریح کرد: دو هزار و 317 روستای مازندران از آب شرب سالم برخوردارند و 740 روستا دارای شبکه تاسیسات فرسوده هستند.



برزگر با بیان اینکه هزار و 383 روستای استان تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب مازندران قرار دارند گفت: 265 روستای مازندران فاقد آب آشامیدنی هستند.



وی با اعلام اینکه دارای مشکلات عدیده ای در کیفیت آب شرب روستاهای مازندران هستیم اظهار داشت: در بسیاری از شهرها و روستاهای شمالی مشرف به دریا به دلیل غلبه آب شور به چاههای آب بسیاری از آبهای این مناطق شور شده است.



وی عدم رعایت حریم بهداشتی منابع آب توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، کاهش شدید آبدهی چاهها و چشمه ها به علت خشکسالی، محدودیت منابع مالی جهت سرمایه گذاری در طرح های آبرسانی، فرسودگی بالای تاسیسات و کافی نبودن اعبتارات جهت نوسازی آنها را چالش های پیش روی آب و فاضلاب روستایی مازندران بیان کرد.



برزگر در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه تنها 11 درصد روستای مازندران قبل از سال 57 دارای تاسیسات آب شرب بودند اظهار داشت: این آمار تا سال 77 به 35 درصد رسیده است.



مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی مازندران با بیان اینکه از سال 77 تاکنون بالغ بر 130 میلیارد تومان در بخش تامین آب روستاهای استان هزینه شده است اظهار داشت: حدود 75 درصد این اعتبارات معادل 80 میلیارد تومان در دولت های نهم و دهم هزینه شده است.



برزگر با اشاره به اختصاص 16 میلیارد تومان از اعتبارات تملک دارایی های مازندران برای آبرسانی به روستاهای مازندران در سال جاری اظهار داشت: متاسفانه در دو شهر مازندران اعتبارات آب روستایی در بخش راه سازی هزینه شده است که این اعتبار که معادل 2.5 میلیارد تومان بوده بسیاری از مشکلات این دو شهر را رفع می کند.



وی اظهار داشت: برای اصلاح و بازسازی تاسیسات فرسوده استان در روستاها به هزار و 800 میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

