هدفمندی یارانه ها سبب کاهش اتلاف منابع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی حیدری در نشست بخشداران مازندران افزود: نقش بخشداران در ارتباط دهی بیشتر با روستاییان برای رفع مشکلات بخش سوخت آنان ضروری است.

وی خاطر نشان کرد: هدفمندی یارانه ها اقتصاد کشور را در جهت توسعه پایدار رهنمون می سازد و سبب شکوفایی اقتصادی در جامعه خواهد شد.



معاون استاندار مازندران با اشاره به اینکه خدمت به روستاییان، خدمت به پاک ترین مخلوقات خدا است تصریح کرد: هدفمندی یارانه ها، اقتصاد افسار گسیخته، فشل و بی بنیان کشور را دگرگون خواهد کرد.



هاشمی حیدری با بیان اینکه 85 درصد یارانه دولت سالانه به بخش انر‍‍ژی تعلق می گیرد یادآور شد: هدفمندی یارانه ها، یارانه های بخش کشاورزی استان را قطع نخواهد کرد.



وی با اعلام اینکه تمرین بهره وری در بخش حامل های انر‍ژی با اجرای قانون هدفمندی صورت گرفته است افزود: حامل های انرژی باید در یک فرآیند هدفمند در روستاها مصرف شود.



معاون استاندار مازندران خواستار تغییر الگوی مصرف سوخت در روستاها شد و گفت: بخشداران باید نسبت به توزیع سوخت اساسی بین کشاورزان و باغداران بر اساس ضرورت و نیاز ارزیابی کنند.



وی افزود: شبکه های توزیع سوخت باید در روستاها به صورت هدفمند اعمال شود.

