طرح آبرسانی غدیر با 20 درصد پیشرفت در حال اجراست

فردوس کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: این طرح برای انتقال آب رودخانه های دز و کرخه به مرکز، جنوب و غرب خوزستان اجرا می شود.

وی افزود: با بهره برداری از این طرح در افق 1415 ، آب 12 شهر و هزار و 200 روستای خوزستان با پنج میلیون و 400 هزار نفر جمعیت تامین خواهد شد.



کریمی عنوان کرد: برای اجرای این طرح در سه مرحله تاکنون 13 هزار میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.



وی افزود: در مرحله نخست این طرح 125کیلومتر از شبکه انتقال آب آبادان و 118 کیلومتر خط انتقال خرمشهر با هزار و 200 میلیارد ریال هزینه ساخته شده است.



مجری طرح آبرسانی غدیر گفت: با تکمیل این دو خط، هر ثانیه حدود سه و نیم مترمکعب آب به آبادان و دو مترمکعب به خرمشهر انتقال می یابد.



کریمی یادآور شد: مرحله دوم طرح از ام الدبس تا اهواز و قیصریه و شادگان و مرحله سوم از سدهای انحرافی دز و تنظیمی کرخه به ام الدبس اجرا خواهد شد.