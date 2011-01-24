امکان تردد انفرادی از مرز شلمچه فراهم شود

مصطفی مطورزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در آبادان اظهار داشت: یکی از مسائلی که اخیرا در خصوص مرز شلمچه در خرمشهر مطرح شده امکان تردد انفرادی زوار از طریق این مرز است بدین ترتیب که با وجود استقبال مردم برای تردد انفرادی از طریق مرز شلمچه متاسفانه این امکان فراهم نمی شود و زائران تنها می‌توانند از طریق کاروان به کشور عراق عزیمت کنند و این مسئله در شرایطی رخ می‌دهد که در حال حاضر تردد انفرادی زائران از طریق مرز مهران انجام می‌شود.

به گفته نماینده خرمشهر این مسئله به حدی است که مردم استان خواستار برطرف شدن این تبعیض شده‌اند چراکه معتقدند این مسئله تبعیضی است که در زمینه تردد انفرادی زوار در مناطق مختلف وجود دارد.



مطورزاده با اشاره به آغاز سفرهای مردم برای حضور در مراسم اربعین حسینی در عتبات عالیات تصریح کرد: پیرو این موضوع تعدادی از نمایندگان خوزستان در نامه‌ای از وزیر کشور خواستار برطرف شدن این مشکل و فراهم آوردن زمینه تردد انفرادی از مرز شلمچه شدند.



به گفته وی در این درخواست از وزارت کشور خواسته شد تا با این درخواست منطقی و برحق مردم خوزستان موافقت کرده تا شاهد تردد انفرادی زائران از طریق مرز بین‌المللی شلمچه همانند مرز استان ایلام باشیم چراکه امکانات و زیرساختهای مناسب مرز بین‌المللی شلمچه توانایی عبور روزانه هزاران نفر از زائران را دارد.



مطورزاده همچنین از شروع عملیات احداث پل روگذر راه‌آهن مسیر شلمچه خبر داد و گفت: این پل با اعتباری بالغ بر150 میلیارد ریال به طول 650 متر، ارتفاع شش متر با دو خط رفت وبرگشت و دور برگردون به نام پل کربلا نامگذاری شد و بناست در سوم خرداد سال 1390 به بهره برداری برسد.