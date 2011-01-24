کنده کاری خیابانهای گلستان تمامی ندارد/ ادارات در کمین یکدیگر

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نبود هماهنگی بین مدیریت شهری برای اجرای طرح های مختلف موجب شده تا خیابانهای مرکز استان گلستان براثر کنده کاری های متعدد، پر از چاله های فراوان باشد.

نگاهی به گوشه و کنار شهر گرگان نشان می دهد که در مناطق مختلف این شهر، براثر اجرای پروژه های مختلف، مانند، آب، فاضلاب، مخابرات و ... خیابانهای شهر پر از تپه و چاله شده اند.



به اظهار برخی شهروندان، ادارت شهرستان در کمین یکدیگرند تا اجرای طرح نهادی پایان یابد و هنوز مرمت آسفالت آن تمام نشده، اداره ای دیگر، طرحی را در آن محل شروع می کند.



این درحالی است که در مرکز استان گلستان هم انجام پروژه های مختلف عمرانی علاوه بر شهرداری، توسط سایر ادارات و سازمانها نیز به شکل پراکنده انجام می گیرد و این امر موجب شده است تا شهروندان در سه دهه گذشته همه روزه شاهد انجام حفاری های جدیدی در سطح معابر عمومی شهر گرگان باشند.



عضو شورای شهر گرگان در این زمینه معتقد است: اجرای این پروژه ها و انجام این حفاری ها در طی سالهای گذشته چنان شتاب تازه ای گرفته است که حتی در برخی از محلات، طول عمر روکش آسفالت های انجام شده توسط شهرداری به یکسال هم نمی کشد.



عبدالرضا چراغعلی افزود: درشهرگرگان عمده ترین حفاریهای معابر عمومی را ، اداره آب و فاضلاب، شرکت گاز، مخابرات و اداره برق انجام می دهند که در این میان شاید اکثر مردم بیشترین نارضایتی را از طولانی شدن حفاری های پروژه اجرای فاضلاب گرگان دارند.





عکس تزئینی است

وی اظهار داشت: این پروژه تاکنون از یکسو بیشترین خسارت را به امکانات شهروندان و معابر سطح شهر وارد کرده و از سوی دیگر مردم این شهر تاریخی تاکنون کمترین بهره و نتیجه را از ایجاد شبکه فاضلاب شهری برده اند.



وی خاطرنشان کرد: خیابانها و معابر عمومی گرگان در شرایطی توسط پیمانکاران شرکتهای آب و فاضلاب و گاز دائم حفاری می شود که بعضی ازاین پیمانکاران از امکانات فنی و صلاحیت لازم برخوردار نیستند و این امر علاوه بر طولانی شدن زمان اجرای پروژه ها ،بعضا موجب عدم رعایت نکات فنی و ایمنی لازم شده است.



چراغعلی افزود: به همین خاطر شاهد تصادفات مکرر و حوادث گوناگون برای شهروندان گرگانی در حاشیه این حفاری ها هستیم.



عضو شورای شهر گرگان بیان داشت: از مهمترین این حوادث فوت یک شهروند عزیز گرگانی در خیابان شهدا در هفته گذشته بود که متاسفانه در این حادثه تلخ یک نفر فوت و یک نفر بشدت مجروح شد که حال مجروح حادثه نیز بسیار وخیم است.



وی گفت: عدم ارائه زمانبندی مشخص برای بهره برداری از پروژه فاضلاب گرگان به شهروندان توسط مسئولان، ایجاد ترافیک سنگین و طولانی شدن مدت سفرهای درون شهری شهروندان، عدم نصب تابلوهای مناسب هشدار دهنده و تعطیلی کارگاه های پیمانکاران بعد از وقت اداری از جمله مشکلات در اجرای برخی طرحهاست.



چراغعلی افزود: بکارگیری پیمانکاران ضعیف، غیر بومی و کیفیت ضعیف اجرا و طولانی شدن زمان انجام حفاریها از دیگر مشکلات است.



وی اظهار داشت: بیشتر مردم گرگان در شرایطی مشکلات و خسارات وارد به خودروها و معابر را متوجه شهرداری می دانند که نقش شهرداری تنها انجام عملیات آسفالت روی حفاری های صورت گرفته سطح شهر است و از این محل (اجرای آسفالت) نیز برخی ادارات و سازمانهای حفار میلیاردها تومان به شهرداری گرگان بدهکار هستند.



شهردار گرگان گفت: 58 هزار تن آسفالت در 9 ماهه سالجاری در کارخانه آسفالت شهرداری برای مرمت و آسفالت شهر تولید شد.



ابراهیم کریمی افزود: آمار تولید آسفالت در مدت مشابه سال گذشته، 49 هزار تن بود که نشان می دهد امسال تولید و مصرف آسفالت 15 درصد افزایش داشته است.

وی اظهار داشت: در همین مدت 47 هزار متربع نیز پازل برای پیاده رو سازی شهر و تعداد 24 هزار عدد جدول نیز در این مدت برای بهسازی جداول سطح شهر تولید شد.



وی در ادامه اظهار امیدواری کرد که اقدامات متعدد عمرانی و خدماتی شهرداری رضایت خاطر شهروندان را فراهم کرده است.



به باور کارشناسان، اجرایی نشدن مدیریت واحد شهری در اداره شهرها و عدم پیش بینی کانالهای عبور تاسیسات شهری در شهرهای امروز ایران در طی سده اخیر خسارات جبران ناپذیری را به توسعه پایدار کشور وارد کرده است.