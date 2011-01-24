7 رشته جدید در دانشگاه زابل ایجاد می شود

احمد قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان، اظهار داشت:‏ شورای گسترش آموزش عالی موافقت خود را با درخواست این دانشگاه برای پذیرش دانشجو در هفت رشته جدید اعلام کرده است.

وی رشته‌های جدید این دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد را، شیمی - شیمی آلی، مهندسی عمران ـ آب، مهندسی کشاورزی - علوم خاک، مهندسی منابع طبیعی ـ فرآوری محصولات شیلاتی برشمرد.

وی گفت: همچنین در مقطع کارشناسی، مهندسی فناوری اطلاعات (IT) ، مهندسی برق - قدرت و باستان‌شناسی از دیگر رشته های جدید این دانشگاه است.

رئیس دانشگاه زابل بیان داشت: دانشگاه زابل 92 دارای رشته تحصیلی در مقاطع دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی است که 47 رشته از سال 85 تاکنون در دولت نهم و دهم راه اندازی شده است.

وی با توجه به اینکه مجوز دانشکده آب و خاک از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اخذ شده است، گفت: ‌اکنون هشت دانشکده، چهار پژوهشکده، مرکز تحقیقات و مرکز رشد در دانشگاه زابل وجود دارد.

وی احداث، بهره‌ برداری و افتتاح فضاهای آموزشی، پژوهشی گسترده در پردیس جدید دانشگاه زابل را نوید بخش آینده روشن این دانشگاه برشمرد که با توجه دولت خدمتگزار و عدالت محور نهم و دهم و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تحقق یافته است.

قنبری گفت: دانشگاه زابل علاوه بر رشد کیفی و کمی در بخش های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی به ایجاد زیربنای فیزیکی نیز پرداخته به طوری که 45 هزار متر مربع فضای آموزشی در سال 1385 اکنون به 78 هزار و 420 متر مربع افزایش یافته است.

وی افزود: از جمله فضاهای زیربناهای آموزشی می ‌توان به ساختمان ‌های دانشکده کشاورزی، علوم پایه، هنر و معماری، مجموعه کلاس‌ های ابوسعید سجزی و مرکز فناوری اطلاعات اشاره کرد.

دانشگاه زابل 59 هزار و 415 متر مربع فضای آموزشی در حال احداث دارد که به تازگی مجوز احداث 17 هزار و 600 متر مربع فضای جدید نیز از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اخذ شده است.