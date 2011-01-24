نویسندگان ما ارتشی نبودند

به گزارش خبرنگار مهر، این کار که از سوی انتشارات آجا برای مکتوب کردن فرهنگ شفاهی جنگ از سویی و آشنایی نسل سوم و چهارم انقلاب از سوی دیگر آغاز شد با اعتراض مسئولان انتشاراتی بعد از یکسال به دلیل ضعیف بودن کارها ونداشتن بار ادبی روبرو شد.

این سخنان را اعوانی یکی از مسئولان انتشارات آجا بیان کرده و گفته بود که تا بهمن‌ماه منتظر می‌مانیم درغیر این صورت رسانه‌ای خواهیم کرد که کتا‌بهای تحویل داده بار ادبی لازم را نداشت.

اما کلید خوردن این پروژه از چه زمانی آغاز شد؟ این که چرا اسامی نویسندگان عنوان شده در فهرست اولیه، نگارنده کتابها نبودند؟ و چرا تا کنون از تکرار این اسامی جلوگیری نشده است؟ سئوالات بی پاسخ ما بود.

البته گویا مشکل این کار گروهی به همین‌جا ختم نشده و هم‌اکنون بعد از گذشت چهار ماه از مهلت اصلی ذکر شده در قرارداد هنوز نظر سفارش‌دهنده درباره آثار تحویل داده شده جلب نشده است.

این در حالی است که با انتشار گزارش "کتابهایی که صدای ناشر را درآورد" در خبرگزاری مهر نویسندگان مطرح شده در این گزارش واکنش نشان دادند و در تماس با خبرگزاری مهر مطالبی را بیان کردند.

در این بین صحبتهایی مطرح شد که پاسخی برای سئوالات ما بود.

نخستین نویسنده علی آقاغفار بود که در تماس با خبرگزاری مهر درباره این کار گروهی اینچنین توضیح داد: اوایل امسال عباس کریمی مدیراین پروژه با من برای نوشتن یک رمان تماس گرفت وبا تمامی مخالفتهای صورت گرفته از سوی بنده بالاخره کار در این زمینه را پذیرفتم.

وی ادامه داد: قرار شد ایشان منابع و مطالب در دسترس را به صورت خام در مورد سوژه و شخصیت مورد نظر برای من بفرستد. از ابتدای سال تا شهریورماه و همزمان با هفته دفاع مقدس منتظر این منابع بودم که ارسال نشد و دیگر هیچ تماسی درباره این سوژه نیز گرفته نشد.

این نویسنده و روزنامه‌نگار با اشاره به اینکه من یک خط هم برای این پروژه ننوشتم بیان کرد: حتی یادم نمی‌آید باید در مورد کدام شخصیت کتاب می‌نوشتم فقط می‌دانم قرار بود یکی از فرماندهان هوانیروز باشد.

آقاغفار درپاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی براینکه چه کسی قراربود اطلاعات خام را به شما تحویل دهد؟ تصریح کرد: مدیر پروژه قرار بود اطلاعات را به من تحویل دهد و تا هفته دفاع مقدس هیچ اتفاقی نیفتاد. بعد هم من ازاین برنامه کناره‌گیری کردم.

حمیدرضا داداشی نویسنده دیگری که نامش در لیست اولیه نگارش و تالیف کتاب بوده نیز دیگر معترض به این داستان بود. او در تماس با خبرگزاری مهر عنوان کرد: چند ماه پیش از این که این پروژه کلید بخورد این موضوع از طریق عباس کریمی با من مطرح شد.

وی گفت: از آنجا که من خاطره خوشی از بازنویسی این آثار در نهادهای مرتبط با این موضوعات نداشتم تصمیم گرفتم با این پروژه همکاری نکنم اما متاسفانه نام من در فهرست منتشره در مطبوعات قرار گرفت و من باز هم از آن روز سکوت اختیار کردم.

این نویسنده با بیان اینکه هم‌اکنون پای حیثیت و آبرو درمیان است بیان کرد: من قرار بود زندگی شهید نامجو را بازنویسی کنم و منابع اصلی آن را مدیر پروژه در اختیار من قرار دهد اما با گذشت چند ماه و نزدیک شدن به هفته دفاع مقدس تنها 30 صفحه اینترنتی برای من ارسال شد.

وی با بیان اینکه هنوز فایل 30 صفحه‌ای جستجو در اینترنت را در اختیار دارد گفت: با توجه به این که مشکلات بسیار زیادی داشتم اگر منابع درست در اختیار من قرار می‌گرفت به طور قطع آن کتاب را تالیف می‌کردم.

داداشی اظهارکرد: اما متاسفانه نه منبع خوبی در اختیار من قرار گرفت و نه زمان مناسبی. به همین دلیل تصمیم گرفتم از این امر صرف نظر کنم اما هم‌اکنون بعد از یکسال که مداوم نام من در رسانه‌ها منتشر شده و سکوت کردم پای آبروی من درمیان است.

خبرگزاری مهر بعد از شنیدن این سخنان به سراغ مدیر این پروژه رفت و عباس کریمی صحبتهای جالبی عنوان کرد. وی آخرین گزارشها در این زمینه را اینگونه بیان کرد: این پروژه با درایت حجت‌الاسلام محمدرضا واحدی معاون فرهنگی و روابط عمومی ارتش آغاز شد وهدف آن زنده نگه داشتن یاد قهرمانان بود. ایشان معتقد بود اگر درمورد این شخصیتها کار شود می‌توانیم یاد جنگ را زنده نگه داریم.

وی گفت: این پروژه را ما با 10 کتاب پذیرفته و آغاز کردیم و قرار شد تا هفته دفاع مقدس این کتابها به بازار نشر وارد شود و کار کلید خورد. اما در این بین یکسری مسائل و مشکلات پیش آمد که کار تا حالا طول کشیده است.

کریمی با اشاره به مسائل و مشکلات پیش آمده در این زمینه اظهارکرد: من با نویسندگان در ابتدای کار به صورت شفاهی و مکتوب توافقاتی انجام دادم و کار را شروع کردم اما تغییر در سوژه‌ها و نویسندگان سبب شد کار به تاخیر بیفتد.

وی ادامه داد: کار تحقیقاتی نیز بر عهده خودم بود و منابع زیادی در این بین استخراج کرده و بر روی آنها کار کردم و دراختیار نویسندگان قرار دادم. ما با نویسندگانی که در ابتدای کار با آنها صحبت کرده بودیم مشکلی نداشتیم و کار کردن با افرادی مانند علی آقاغفار افتخار بود اما برخی سوژه‌ها امکان دسترسی نداشت و تحقیقات میسر نبود.

وی درباره تماس نگرفتن دوباره با علی آقاغفار گفت: دو تا سوژه به طور کلی از میان کتابها حذف شد که یکی از آنها سوژه او بود و قرار شد ما 8 کتاب به انتشارات آجا تحویل دهیم. از تیر ماه شروع به تحویل کتابها با نویسندگان مشخص شده کردیم اما برخی ایرادات از سوی ویراستاران این انتشارات به کتابها وارد شد. برخی از کتابها از لحاظ واژه‌های نظامی و ارتشی مشکل داشت و برخی دیگر از لحاظ ادبی.

وی ادامه داد: کتابها از سوی سفارش‌دهندگان برگشت داده شد و ما بازنویسی مجددی بر روی آنها انجام دادیم و اطلاعات را اضافه و کم کردیم و درنهایت هم‌اکنون یک کتاب به صورت کامل در دست نشر آجا است.

"ققنوس، تولدی دیگر" خاطرات سرلشگر امیر رمضانی نوشته عباس کریمی،‌ "رستگاری بر بلندای عاشقی" خاطرات شهید اقبالی از همایون نصرتی،‌ "با من حرف بزن پدر" بخشی از زندگی شهید نامجو نوشته فرشته نوبخت، "گلوله‌های وحشی" بخشی از زندگی شیهد قاسمی نوشته فرزانه رحمانی،‌ زندگی شهید ذوالفقاری نوشته رویا شاه حسین‌زاده، "پرواز تا پرواز"‌ زندگی شهید صفر پایخان،‌ زندگینامه شهید ذوقی نوشته مهرداد نصرتی و "مرد مرداد" نوشته علی الله سلیمی نام این کتابها است.

وی اضافه کرد: این کتابها حداقل سه بار به انتشارات رفت و بازگشت داده شد به خصوص کتاب فرشته نوبخت که سبک‌ کاری‌اش پسندیده نشد و ما مجبور شدیم بخش زیادی از کتاب را به طور کامل حذف کنیم. همچنین کتاب "پرواز تا پرواز" که پیش از این از سوی یک نویسنده تالیف شده بود به دلیل خاطره‌نویسی توسط انتشارات برگشت زده شد و هم‌اکنون نویسنده دیگری روی آن کار می‌کند.

کریمی در پاسخ به این سئوال که هم‌اکنون چند ماه از قرارداد گذشته و چرا کتابها هنوز تحویل داده نشده گفت: ما کتابها را تحویل دادیم اما آنها قبول نکردند و هم‌اکنون در حال بازنویسی آن هستیم. ایرادات آنها ارتشی و نظامی یا در برخی موارد ادبی بود که ما در صدد رفع آنها برآمدیم.

وی اظهار کرد: نویسندگان ما که ارتشی نبودند تا با اصلاحات آنها آشنا باشند هر چند کارشناسان ما آثار آنها را بررسی کردند اما تعامل با انتشارات داشتیم.

مدیر این پروژه در مورد سئوال خبرنگار مهر که همه کارها در ابتدای قرارداد با شما بود؟ بیان کرد: همه کارها برعهده ما بود و این مسئله در قرارداد ذکر شده و تنها انتشار این کتب بر عهده آنها بود. تیم کارشناسی شناسایی منابع و در اختیار قرار دادن آنها برای نویسنده همه با ما بود.

وی با تاکید بر این که نویسندگان این گروه در طول سه ماه کتابها نگارش کردند ‌گفت: دیر شدن تاریخ تحویل یا موارد دیگر مهم نیست بلکه کتابها باید به درد بخور باشند و در جامعه بازخورد داشته باشد. این کتابها را جامعه ادبی کشور باید بخوانند و در مورد آنها نظر بدهند و بازتاب باید بر عهده مردم گذاشته شود. ما نمی‌خواهیم کتابی تولید کنیم که در انتشارات بماند، تولید بدون توزیع به درد نمی خورد.

وی با رد مشکلات به وجود آمده با انتشارات آجا بیان کرد: اختلاف سلیقه پیش آمده اما هیچ مشکلی در این میان نبوده و ما به کار خودمان و آنها به کارهای خودشان می‌پردازند. دو تا نویسنده مانند هم فکر نمی‌کنند و ما نمی‌توانیم توقع داشته باشیم آنها مثل ما فکر کنند.

کریمی تاکید کرد: ‌این کتابها بار ادبی لازم را دارد ویراستاری هم شده و خط قرمزها در نها به طور کامل رعایت شده و مشکلی ندارد.

وی با اشاره به اینکه رمانهای تحویل داده شده معقول است گفت: می‌توانم به جرات بگویم این رمانها اگر چه قرار نیست نوبل بگیرد اما یک سر و گردن بالاتر از کتابهای دیگر است و اگر هم نباشد همسطح است.

کریمی تاکید کرد: نداشتن بار ادبی را از هیچکس و به هیچ عنوان قبول نمی‌کنم زیرا رمان را می‌شناسم و دیگران هم باید اجازه بدهند این کتابها به بازار نشر وارد شود و بعد تصمیمگیری کنند.

وی در پایان درپاسخ به این سئوال که چرا نویسنده معروف در فهرست نویسندگان این آثار نیست؟ گفت: استفاده از نویسندگان معروف شرایط خاص خودش را دارد.