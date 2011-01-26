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۶ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۱۴

رابینز در گفتگو با مهر:

دموکراسی تنها محصول فرآیندهای سیاسی نیست

دموکراسی تنها محصول فرآیندهای سیاسی نیست

استاد فلسفه کالج لبنان ولی پنسیلوانیا معتقد است: تجربه مدرنیسم از دموکراسی نشان می‌دهد که این تجربه یک تجربه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است که ماهیت قدرت عالی و قدرت فائقه و اقتدار سیاسی را تغییر داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب "دموکراسی رادیکال و الهیات سیاسی" اثر جفری رابینز اوایل سال آینده میلادی از سوی انتشارات دانشگاه کلمبیا منتشر می‌شود.

دکتر جفری رابینز استاد فلسفه کالج لبنان ولی پنسیلوانیا در مورد محورهای مورد بحث در این کتاب و فرضیه خود به خبرنگار مهر گفت: الکسی دو توکویل در جایی گفته است که روزی مردم بر آمریکا حکومت خواهند کرد. در واقع این موضوع بیش از آنکه بیان کننده یک واقعیت سیاسی باشد نشان از قدرت اجتماعی دارد.

وی افزود: در واقع آنچه رخ می‌دهد تکثر و انتشار قدرت اجتماعی مردم در حکومتهای مستقل است. در این کتاب نظریه دموکراسی رادیکال را با الهیات سیاسی تلفیق کردم و از رهگذر آن به بررسی تجربه‌های مدرنیسم از دموکراسی پرداختم.

رابینز تصریح کرد: تجربه مدرنیسم از دموکراسی نشان می‌دهد که این تجربه یک تجربه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است که ماهیت قدرت عالی و قدرت فائقه و اقتدار سیاسی را تغییر داده است.

وی یادآور شد: در واقع این ادعا را می‌توان در کنار کارهای مایکل هارت و آنتونیو نگری قرار داد. آنها تفسیر رادیکالی از مفهوم "قدرت شبکه‌ای" دارند.

رابینز تصریح کرد: در واقع مفهوم الهیات سیاسی نه تنها دلالتهایی برای ماهیت باورهای دینی در دوران معاصر دارد بلکه نسبت بین سیاست و دین در دوران معاصر را نیز تبیین می‌کند.

کد مطلب 1238535

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