رضا نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در نشست جدید جلسات تحلیلی نشر کتاب پارسه که روز چهارشنبه 6 بهمن برگزار خواهد شد، رمان "فرشته آبی" اثر هاینریش مان مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.

وی گفت: این کتاب ترجمه محمود حدادی است که در این جلسه حضور خواهد داشت و علی عبداللهی و من نیز به عنوان منتقدان کتاب را تحلیل می‌کنیم.

نجفی یادآور شد: این کتاب از آثار ادبی مهم آلمان است که ابتدا "پروفسور اونرات" نام داشت ولی بعدها فیلمی به نام " فرشته آبی" با اقتباس از این کتاب ساخته شد. این فیلم به قدری مورد استقبال قرار گرفت که نویسنده چاپهای بعدی کتاب را با نام "فرشته آبی" منتشر کرد.

وی افزود: این رمان داستان یک دبیر شهرستانی است که دچار یک عشق پیرانه‌سری می‌شود که این امر موجب فروپاشی شخصیتی این فرد می‌شود. این کتاب در عین روایت این داستان نگاهی انتقادی به ساختار آموزش و پرورش آلمان قیصری دارد و تشکیلات استبدادی حکومت و آموزش و پرورش آلمان را در زمان حکومت قیصرها سرزنش می‌کند.

این مترجم گفت: جلسه نقد و بررسی این کتاب روز چهارشنبه 6 بهمن ساعت 17 در مکان نشر کتاب پارسه برگزار خواهد شد.