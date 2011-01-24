به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طالبی فیلم سینمایی "باد و مه" را از جشنواره فیلم فجر خارج کرد. این کارگردان پیشتر برای حضور این فیلم در دو بخش مسابقه سینمای ایران و بین‌الملل جشنواره بیست و نهم فرم پر کرده بود. طالبی گفت: با وجود اینکه به جشنواره همیشه علاقمند بودم اما امسال ترجیح می‌دهم در این فستیوال حضور نداشته باشم.

وی گفت: متاسفانه به دلیل عملکرد غیر حرفه‌ای هیئت انتخاب جشنواره طی روزهای گذشته، دیگر علاقه‌ای به نمایش فیلمم در هیچکدام از بخش‌های این فستیوال ندارم.

فیلم سینمایی "باد و مه" با نام قبلی "دوباره پروازه کن" داستان کودکی را روایت می‌کند که در دوران جنگ تحمیلی بر اثر بمباران مادر خود را از دست داده و بر اثر این انفجار کرو لال شده است. "باد و مه" اقتباسی وفادارانه از کتاب "تابستان و غاز سفید" نوشته مژگان شیخی است.

بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر از 16 تا 26 بهمن‌ماه برگزار می‌شود.