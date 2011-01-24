به گزارش خبرنگار مهر، آثار قباد شیوا به عنوان یکی از پیشکسوتان گرافیک همزمان با جشن تولد 70 سالگی وی در نمایشگاهی با نام "شیوا، 70" عصر روز گذشته، سوم بهمن در نگارخانه ایست به نمایش گذاشته شد. در این مراسم علاوه بر شاگردان و دوستداران شیوا هنرمندانی مانند واحد خاکدان، عباس مشهدیزاده و ... شرکت داشتند.
پرویز کلانتری، نقاش در این مراسم گفت: صاحب نظران بر این باورند که هنر گرافیک آیینه تمام نمای وضع فرهنگی و خصوصیات روحی و رفتاری جامعه است. در نخستین دیدار از هر شهری، اولین برخورد با نشانههای گرافیکی مانند آرم هتلها، پوسترهای سینمایی و ...روی میدهد.
کلانتری در مورد آثار شیوا گفت: به نظر من آنچه را که او پس از تحصیل در دانشکده پرت به ایران آورد، منحصر به فرد است. من در سال 1960 همراه مولفین کتابهای درسی به نیویورک رفتم. در آنجا طی برنامهای برای بازدید از پرت، از ما که اعضای گروه گرافیک موسسه انتشارات فرانکلین بودیم، دعوت شده بود. در بازدید از پرت متوجه اهمیت این دانشکده در آموزش شیوههای مدرن هنر به دانشجویان شدم.
وی ادامه داد: در آن زمان ریاست پرت را یکی از بازماندگان مدرسه باهاس داشت که از آلمان به نیویورک مهاجرت کرده بود. متاسفانه نامش به یادم نمانده اما خاطره این بازدید شگفتانگیز همچنان با من مانده است. برای همین یکی از دلایل جدی ارادت من به شیوا حضورش در دانشگاه پرت است.
کلانتری در مورد شیوا عنوان کرد: شیوه کار شیوا بسیار بحث برانگیز است. حرکت مدرن از آنجا آغاز میشود که پشت پا به سنت میزند تا نو و جدید جایگزین آن شود اما در ایران، مدرنیسم همواره سوار بردوش سنت شکل گرفته است. در آثار مدرن شیوا همواره ردپای نگارگری سنتی، خط فارسی و دیگر عناصر بصری سنتی را شاهد هستیم.
وی در مورد آثار شیوا اضافه کرد: گرافیستهای معاصر عمدتا تحت تاثیر بزرگانی از غرب قرار داشتند. قباد شیوا اگر چه ردپای گرافیستهای غربی را در آثارش دارد ولی از آنجا که دارای تحصیلات آکادمیک از مدرنترین دانشگاههای آمریکا یعنی پرت است و سالها مقیم نیویورک بوده، او را فراتر از دیگران ساخته است.
کلانتری تصریح کرد: آثار شیوا به شدت امروزی و از جنس زمان هستند. حرف از جنس زمان در شرایطی که جامعه هنوز از جنس زمان نیست، اهمیت دارد.
جلال شباهنگی، نقاش و مجسمهساز نیز در بخش دیگری از این مراسم تنها به یک جمله در توصیف شیوا اکتفا کرد: خلاقیت یعنی شناکردن در آبهای عمیق و شیوا در آبهای عمیق شنا میکند.
همچنین حمید سوری، منقد هنر در بخش دیگری از این مراسم گفت: افتخار این را دارم که هفتهای یک بار او را ببینم و مدام از او مطالبی یاد میگیرم. شیوا آثارش است و آثارش شیوا. او هیچگاه برای هیچ پرسشی از قبل پاسخ آمادهای ندارد حتی وقتی حال او را میپرسیم با تامل جواب میدهد و این یعنی در لحظه تامل کردن. آثارش نیز همینگونه است. آنها از دلش برمیآیند و پرعمق و تفکر هستند.
وی در مورد آثار شیوا توضیح داد: ما در زمانهای هستیم که ادا و اطوارها زیاد است. در چنین زمانی که بسیاری از ارزشها مغازهای شده، جان مایه کارهای او تمهای ایرانی دارند. برای بسیاری ادا و اصولهای ایرانی مغازه شده و در چنین زمانی آنکه خودش را بروز میدهد، دارای اهمیت است.
سوری خلاقیت را یکی از ویژگیهای آثار شیوا بیان کرد: او مدام برای هر مسئلهای تصویری ایجاد میکند و خلاقیتی را بیان میکند که گاه در تصویرگری، گاه در انتخاب سبک و سیاق و گاه در انتخاب مواد مشهود است. شیوا مخالف فرمول، تثبیتشدگی و یک روند ثابت خطی است.
وی افزود: اگر کارهای شیوا را ببنید، متوجه میشوید که فرمول ناپذیر هستند و یک روند خطی در آثارش نیست چون از لحطظههای پرتامل او ناشی میشوند. او ادا و اصول ندارد و برای همین مخاطب خیلی راحت میتواند با کارهایش ارتباط برقرار کند.
سوری دیگر خصوصیت شیوا را حساس بودن وی توصیف کرد: او بسیار به محیط پیرامونش حساس است. در انتخاب المانها، نشانهها و تصویرها میتوانید این ویژگی را ببینید. به نوعی آثار او نمایههایی از روزگار و دغدغهها ما هستند. نشانههایی که در کنار رنگها و خطها وجود دارد، ناشی از آگاهی و حساسیت شیوا هستند.
این منتقد هنری در مورد شیوا گفت: او آینه خوبی از چند دهه فرهنگی ایران است چون پوسترهای شیوا نمایههای خوبی از التقات فرهنگی به شمار میروند که در کشور ما روی داده است.
وی در مورد پوسترهای شیوا توضیح داد: یکی از اتفاقهای ناراحتکننده سالهای اخیر این است که گاه نهادهای فاخر ما نمایشگاههایی برگزار میکنند که بسیار نازل هستند و شیوا برای چنین نمایشگاههایی پوسترهای فاخری خلق میکند. گاه با خودم فکر کردهام او دارد با این کار به آثار هنری خیانت میکند؟
سوری سپس در مورد دغدغه خود چنین پاسخ داد: وقتی با خودم در مورد این جریان فکر میکنم به این مطلب میرسم که اتفاقا او با خلق پوسترهای فاخر برای نمایشگاههای نازل انتظار ما را از آن موضوع بیان میکند و برای همین دلمان میخواهد وارد نمایشگاه شویم تا ببینیم چه آثاری به نمایش گذاشته شدهاند که متاسفانه بعد از آن با کارهای خیلی با کیفیتی روبرو نمیشویم.
محمد ابراهیم جعفری، شاعر و نقاش که یکی از دوستان دانشگاه شیوا محسوب میشود، با ذکر خاطراتی از دوران دانشجویی و دوستی خود با این گرافیست گفت: همیشه پشتکار و استقامت شیوا برایم خیلی جالب بود.
وی اعتماد به نفس شیوا را موجب موفقیت وی دانست: آنچه باعث خلق یک کار میشود، باور است و به اعتقاد من شیوا به خودش باور داشت و به همین دلیل توانست خلاقیت را همیشه همراه خود داشته باشد.
جعفری پافشاری را یکی از خصوصیات شیوا ذکر کرد: او در ظاهر خیلی آرام بنظر میرسید اما در دعوا و بحثها، روی مسائلی که فکر میکرد درست است، اصرار میکرد.
هادی هزاوهای، نقاش هم در ادامه با بیان اینکه 50 سال از دوستیاش با شیوا میگذرد، گفت: من با او هشت سال در دانشگاه دوست بودم و بعد از آن چون از ایران رفتم، حسد و رقابت در دوستی ما جایی نداشت. برای همین هروقت به ایران میآیم و او را میبینم به یاد روزهای جوانیام میافتم. دوستی و خلوصی هنوز در روابطمان باقی مانده است.
